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فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 عبر رابط المصرية للاتصالات billing.te.eg وطرق سداد الفاتورة

كتب دينا بدر آخر تحديث

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات وطرق دفع الفاتورة billing.te.eg نقدمها لكم من موقع كلمة، حيث نشرح لحضراتكم الخطوات التي يمكن من خلالها استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019، حيث ستقوم شركة المصرية للاتصالات الرائدة في مجال خدمات شبكات الهواتف المحمولة والتليفونات المنزلية بالإعلان عن قيمة فاتورة أبريل لكافة مشتركيها خلال يوم 15 أبريل الجاري 2019.

حيث تقوم الشركة بالإعلان عن قيمة الفواتير الربع سنوية عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها فقط، وسنوفر لكم من خلال السطور القادمة رابط المصرية للاتصالات لاستعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019.

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 سيتم الإعلان عنها يوم 15 من أبريل الجاري، حيث تقوم المصرية للاتصالات بالإعلان عن قيمة الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للتسهيل على عملاءها خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وكذلك توفير الوقت والجهد ومنع حدوث زحام في فروع تقديم خدمات الشركة، هذا ويمكنك يوم 15 أبريل 2019 الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 الربع سنوية من خلال رقم الهاتف المنزلي المراد الاستعلام عن فاتورته وكود المنطقة التابع لها وهو ما سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

خطوات استعلام قيمة الفاتورة

يمكنكم استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019
فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019

طرق سداد الفاتورة

أتاحت شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق المختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي الربع سنوية، بحيث يمكن للمشتركين في الخدمة الاختيار من بين تلك الطرق المناسب بالنسبة لهم وسداد قيمة الفاتورة خلال الوقت المحدد، ولمعرفة الطرق المختلفة التي أتاتحها الشركة لسداد قيمة الفاتورة يمكنكم الدخول على “طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019“، ويمكنكم أيضًا متابعة التحديثات المستمرة لهذا التقرير، حيث سنقوم بإضافة المزيد من المعلومات حول فاتورة التليفون المنزلي وذلك من خلال التحديثات الدورية التي سيخضع لها هذا التقرير باستمرار.

مواعيد سداد الفاتورة على مدار السنة

تقوم المصرية للاتصالات بإصدار الفواتير الربع سنوية خلال:

  • يناير.
  • أبريل.
  • يوليو.
  • أكتوبر.

حيث تقوم الشركة بإصدار الفاتورة يوم 15 من كل شهر، وتمنح العملاء فترة شهر منذ إعلان الفاتورة لسداد قيمتها من خلال واحد من الطرق التي قمنا بتوضيحها لكم.

كود المنطقة

هذا ونقدم لكم كود المنطقة التابع لها لإتمام البيانات اللازمة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والأكواد هي:

المنطقةالكود
الخانكة02
القاهرة02
الإسكندرية03
السلام02
العامرية03
مرسى مطروح046
كفر الدوار045
مفتاح طوخ013
مفتاح بنها013
مفتاح العاشر من رمضان015
مفتاح شبين القناطر013
مفتاح البدرشين028
مفتاح الصالحية016
مفتاح الصف028
مفتاح العياط028
مفتاح الحوامدية028
مفتاح زفتى040
مفتاح طنطا040
مفتاح كفر الزيات040
مفتاح سمنود043
مفتاح المحلة الكبرى040
مفتاح دمنهور043
مفتاح كوم حمادة045
مفتاح أبوحمص045
مفتاح كفر الشيخ047
مفتاح كوم حمادة045
مفتاح دسوق047
مفتاح شبين الكوم048
مفتاح بيلا047
مفتاح المنوفية048
مفتاح قويسنا048
مفتاح ميت أبوكوم048
مفتاح بركة السبع048
مفتاح مدينة السادات049
مفتاح شربين050
مفتاح المنصورة050
مفتاح دكرنس050

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عن الكاتب

دينا بدر

كاتبة ومدونة مصرية، أعمل في مجال التدوين لأكثر من ثلاث سنوات، عملت في الكثير من المواقع الإلكترونية على رأسها نجوم مصرية، طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية، أفضل القراءة والكتابة كهوايات في وقت الفراغ "إن وجد ^^".

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