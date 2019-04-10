فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات وطرق دفع الفاتورة billing.te.eg نقدمها لكم من موقع كلمة، حيث نشرح لحضراتكم الخطوات التي يمكن من خلالها استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019، حيث ستقوم شركة المصرية للاتصالات الرائدة في مجال خدمات شبكات الهواتف المحمولة والتليفونات المنزلية بالإعلان عن قيمة فاتورة أبريل لكافة مشتركيها خلال يوم 15 أبريل الجاري 2019.

حيث تقوم الشركة بالإعلان عن قيمة الفواتير الربع سنوية عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها فقط، وسنوفر لكم من خلال السطور القادمة رابط المصرية للاتصالات لاستعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019.

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 سيتم الإعلان عنها يوم 15 من أبريل الجاري، حيث تقوم المصرية للاتصالات بالإعلان عن قيمة الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للتسهيل على عملاءها خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة، وكذلك توفير الوقت والجهد ومنع حدوث زحام في فروع تقديم خدمات الشركة، هذا ويمكنك يوم 15 أبريل 2019 الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 الربع سنوية من خلال رقم الهاتف المنزلي المراد الاستعلام عن فاتورته وكود المنطقة التابع لها وهو ما سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير.

خطوات استعلام قيمة الفاتورة

يمكنكم استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

ادخل على رابط فاتورة التليفون المأرضي أبريل 2019.

قم بإدخال رقم الهاتف المنزلي.

قم بإدخال كود المنطقة التابع لها.

اضغط أظهر الفواتير.

طرق سداد الفاتورة

أتاحت شركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق المختلفة لسداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي الربع سنوية، بحيث يمكن للمشتركين في الخدمة الاختيار من بين تلك الطرق المناسب بالنسبة لهم وسداد قيمة الفاتورة خلال الوقت المحدد، ولمعرفة الطرق المختلفة التي أتاتحها الشركة لسداد قيمة الفاتورة يمكنكم الدخول على “طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019“، ويمكنكم أيضًا متابعة التحديثات المستمرة لهذا التقرير، حيث سنقوم بإضافة المزيد من المعلومات حول فاتورة التليفون المنزلي وذلك من خلال التحديثات الدورية التي سيخضع لها هذا التقرير باستمرار.

مواعيد سداد الفاتورة على مدار السنة

تقوم المصرية للاتصالات بإصدار الفواتير الربع سنوية خلال:

يناير.

أبريل.

يوليو.

أكتوبر.

حيث تقوم الشركة بإصدار الفاتورة يوم 15 من كل شهر، وتمنح العملاء فترة شهر منذ إعلان الفاتورة لسداد قيمتها من خلال واحد من الطرق التي قمنا بتوضيحها لكم.

كود المنطقة

هذا ونقدم لكم كود المنطقة التابع لها لإتمام البيانات اللازمة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، والأكواد هي:

المنطقة الكود الخانكة 02 القاهرة 02 الإسكندرية 03 السلام 02 العامرية 03 مرسى مطروح 046 كفر الدوار 045 مفتاح طوخ 013 مفتاح بنها 013 مفتاح العاشر من رمضان 015 مفتاح شبين القناطر 013 مفتاح البدرشين 028 مفتاح الصالحية 016 مفتاح الصف 028 مفتاح العياط 028 مفتاح الحوامدية 028 مفتاح زفتى 040 مفتاح طنطا 040 مفتاح كفر الزيات 040 مفتاح سمنود 043 مفتاح المحلة الكبرى 040 مفتاح دمنهور 043 مفتاح كوم حمادة 045 مفتاح أبوحمص 045 مفتاح كفر الشيخ 047 مفتاح كوم حمادة 045 مفتاح دسوق 047 مفتاح شبين الكوم 048 مفتاح بيلا 047 مفتاح المنوفية 048 مفتاح قويسنا 048 مفتاح ميت أبوكوم 048 مفتاح بركة السبع 048 مفتاح مدينة السادات 049 مفتاح شربين 050 مفتاح المنصورة 050 مفتاح دكرنس 050

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