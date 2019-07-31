فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات billing.te.eg

يواصل الملايين من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي ” المنزلي “، عمليات البحث عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات، لمعرفة قيمة فاتورة التلفون الأرضي شهر يوليو 2019، عقب تفعيل الشركة خدمة الإستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي عبر الموقع الرسمي برقم الحساب والتليفون للعملاء، في إطار تسهيل طرق معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي للبدء في عمليات السداد.

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019:

وأصدرت الشركة المصرية للإتصالات، فاتورة شهر يوليو 2019، بتاريخ 15 يوليو الجارين والتي تصدر بنظام الربع سنوي كل أربعة أشهر، عبر الموقع الرسمي للشركة لجميع العملاء الدخول للموقع الإلكتروني لسدادفاتورة شهر يوليو 2019 والتي يستمر عمليات السداد حتي يوم 15 أغسطس المقبل.

رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي :

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، خدمة مجانية للعملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي” المنزلي”،عن طريق الدخول للموقع ومعرفة قيمة الفاتورة المستحقة سدادها، وفقا لعدد من الخطوات يجب علي العميل أو المشترك في خدمة التليفون الأرضي،إتباعها حتي يتمكن من الحصول علي قيمة الفاتورة تمهيدًا لسدادها في أقرب سنترال تابع له أو مكتب فوري، وهي كالتالي:

الدخول الي الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات.

إدخال كود المحافظة .

إدخال رقم التليفون الأرضي أو رقم الحساب.

الضغظ علي عرض فاتورة التليفون الأرضي.

طرق سداد فاتورة التلفون المنزلي:

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات، عدد من الطرق لسدادفاتورة التلفون المنزلي، في إطار تسهيل العبء عن العملاء والمشتركين في خدمة التليفون الأرضي،منها الدفع عن طريق فوري أو أمان أو bee،والدفع في السنترالات،والدفع ببطاقات الإئتمان، البريد المصري.