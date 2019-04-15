رابط فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 “برقم تليفونك ” بالتفاصيل عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات ” نظام الثلاث شهور” كيفية السداد إلكترونيا

تستعد الشركة المصرية للإتصالات للسماح لجميع العملاء المستخدمين لخدمات التليفون الأرضي بالاستعلام عن فاتورة التليفون شهر أبريل 2019 عبر الموقع الرسمي خلال منتصف الشهر القادم وتمتد عمليات الاستعلام حتى منتصف شهر مايو القادم، وبذلك يستطع جميع العملاء بالتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019 والفواتير الحالية والسابقة، ولن نغفل أيضا عن دور المصرية للإتصالات في تسهيل عملية الاستعلام على العملاء وأيضا تحديد العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفواتير المستعلم عنها.

فاتورة التليفون الأرضي 2019

الشركة المصرية للإتصالات تضع نظام السداد للثلاث شهور ونظام السداد السنوي، وتشتمل فاتورة التليفون 2019 نظام الثلاث شهور كل من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، ومن لم يتمكن من سداد فاتورة شهر أبريل سوف ترحل إلى الشهر التالي مضافة إليها غرامة التأخير في السداد.

قد يهمك: أعرف فاتورة التليفون 2019.

فاتورة التليفون شهر أبريل 2019

من خلال سطور المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر أبريل عبر رابط موقع الشركة المصرية للإتصالات :

الدخول عبر رابط الشركة المصرية للإتصالات.

تسجيل رقم التليفون.

اختيار كود المحافظة.

عرض جميع الفواتير الحالية والسابقة.

ويمكن لجميع متابعين تسجيل تلك البيانات عبر التعليقات لنوافيكم بقيمة الفاتورة فور صدورها من الشركة المصرية للإتصالات ويمكن أيضا لجميع العملاء سداد الفواتير من خلال الحساب البنكي الخاص بها أو جميع وحدات فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية وأخيرا من خلال السنترالات الخاصة بالمصرية للإتصالات.

يستطيع جميع عملاء الشركة المصرية للاتصالات تسجيل بياناتهم عبر التعليقات لنوافيهم بقيمة الفواتير الحالية لشهر أبريل فور صدورها والفواتير السابقة، وتوضح أن قيمة فاتورة التليفون لشهر ابريل قد تشتمل على الاستهلاك الشخصي وقيمة الأشتراك لكل ثلاثة شهور.

أكواد المحافظات

كود محافظة القاهرة 02 كود محافظة الإسكندرية 03 كود محافظة القليوبية 013 كود محافظة العاشر من رمضان 015 كود محافظة الغربية 040 كود محافظة البحيرة 045 كود محافظة مرسى مطروح 046 كود محافظة كفر الشيخ 047 كود محافظة المنوفية 048 كود محافظة الدقهلية 050 كود محافظة الشرقية 055 كود محافظة دمياط 057 كود محافظة السويس 062 كود محافظة الإسماعيلية 064 كود محافظة البحر الأحمر 065 كود محافظة بورسعيد 066 كود محافظة شمال سيناء 068 كود محافظة جنوب سيناء 069 كود محافظة بنى سويف 082 كود محافظة الفيوم 084 كود محافظة المنيا 086 كود محافظة أسيوط 088 كود محافظة الوادى الجديد 092 كود محافظة سوهاج 093 كود محافظة الأقصر 095 كود محافظة قنا 096 كود محافظة أسوان 09

وننوه على جميع متابعين أن يجب أن يكون على علم بكود المحافظة التابع لها، وذلك نظرا لأن يلزم تواجده و تسجيه في حالة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019 وتسهيلا عليكم تم إحضار جدول يحمل جميع أرقام أكواد المحافظة.

نوضح أنه في حال تأخير عدم سداد الفواتير في الوقت المحدد سيتم إضافة غرامة مالية على العميل تباعا عند عدم الغرامة سيتم قطع الخدمة عن العميل وتحويل الخط و إلى استقبال مكالمات فقط، ولذلك نضطر إلى دفع القيمة المستحقة بجانب الغرامة وعلى الفور سوف تفعل خدمة العملاء خط العميل.

نذكر عملائنا أنه يجب تسجيل كود المحافظة حال الأستعلام عن فاتورة التليفون 2019 و حالة النسيان يجب الإطلاع على جدول الأكوادورية الخاصة بالمحافظات أعلاه.

أرقام خدمات المصرية للإتصالات

نوضح لجميع العملاء المستخدمين والمشتركين بخدمات الشركة المصرية للإتصالات أنه سيتم فتح استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 يوم 15 أبريل وسوف تستمر حتى يوم 15 مايو، أما بالنسبة لمشكلة النت يمكنك الإتصال لخدمة العملاء بالشركة على رقم 19777 .

يمكن لكل العملاء تسجيل رقم التليفون والكود لنوافيكم بقيمة الفاتورة فور إعلانها من المصرية للاتصالات، وسيتم إخباركم ببعض الأرقام الخاصة بشركة وي من ضمنها:

سلفني* 04#.

والاستعلام عن الرصيد *322# .

خدمة الدليل *140#.

معرفة رقم الهاتف 688 ولا تنسى تضع الأرقام بين #*

فاتورة التليفون 2019

أصبحت من الأشياء الأكثر بحثا عبر شبكات الأنترنت، حيث يتقدم جميع المواطنين بالتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2019 كل ثلاث شهور وعبر موقعنا سوف نوفر كيفية الاستعلام عن خدمة فاتورة التليفون 2019 برقم التليفونك، والتي لم يتبقى عليها سواء أربعة أيام.

تستقبل الشركة المصرية الآن جميع العملاء الراغبين في الاستعلام في فاتورة التليفون 2019 برقم التليفون والكود الخاص به، وبدأت فعليا عملية الاستعلام ويمكنك تسجيل رقمك لنوافيكم بتفاصيل الفاتورة ونرجو عدم التأخير دفع الفاتورة حتى لا نتعرض إلى إضافة قيمة الغرامة المالية ومن ثم فصل الخدمة عن العميل.

← آخر خبر: