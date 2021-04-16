فتح أرقام مسابقة السارية 2021 وطريقة تفعيل سحوبات جوائز السيارات

يطلق تلفزيون البحرين النسخة الثانية لبرنامج مسابقة السارية-Alsarya tv والذي يذاع يومياً على تلفزيون البحرين الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت مملكة البحرين. تعتبر المسابقة من افضل البرامج التي وظفت كمسابقة تهدف الى احياء الموروث الشعبي بطرق لم تكن ترى النور من قبل حيث انها تاخذ اساليب اكثر جذباً في ابراز الانماط القديمة والتراث الشعبي للبحرين على كل المستويات العلمية والثقافية والتراثية وذلك في إطار اسئلة عامة، ارقام برنامج السارية اصبحت متاحة والتي من خلالها تسمح للجمهور بتفعيل الاشتراك الخاص بهم لدخول السحب على جوائز السيارات.

كيفية المشاركة في برنامج السارية

وتختلف جوائز السيارات المقدمة من السارية-Alsarya 2021 عن الموسم السابق من ناحية عدد مرات السحوبات والتي تتم كل اربعة ايام، بخلاف الموسم الاول التي كانت تتوفر السحوبات كل اسبوع.

يتم دعم برنامج السارية من قبل شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا”والوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” من حيث الجوائز بتقديمه 4 سيارات لصالح برنامج السارية من اصل 10 سيارات يطرحها برنامج السارية الشعبي كجوائز سحوبات.

ويعرض برنامج السارية يومياً خلال شهر رمضان على قناة تلفزيون البحرين ويتم اعادة حلقاته في اليوم التالي الساعة 1:00 ظهراً.

يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة sms على الأرقام التالية:

أرقام مسابقة السارية من اس تي سي

الشركة: STC (فيفا سابقا)

رقم الاشتراك في السارية هو 98989

التكلفة لكل رسالة: 500 فلس بحريني.

ارقام مسابقة السارية من بتلكو

الشركة: Batelco

رقم الاشتراك في السارية هو 94444

التكلفة لكل رسالة: 500 فلس بحريني.

ارقام مسابقة السارية من زين