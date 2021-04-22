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فتح ارقام برنامج المندوس وكيفية الاشتراك 2021

بواسطة زكريا منير
المندوس

تتصدر ارقام برنامج المندوس عمليات البحث في مؤشرات جوجل لانها مرتبطة- بمسابقة رمضانية ذات طابع تراثي يمنج جوائز منوعة نقدية ومادية كالسيارات، ويعرض برنامج المندوس على قناة سما دبي، في تمام الساعة 11:00 ليلاً، ويهدف المندوس لابراز التراث الشعبي لدولة الامارات ليمزجه في الحاضر والذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الامارات بما ياخذه من طابع اطلاعي على التنوع الثقافي في البلاد الامر الذي يساهم بالمحافطة على الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنة.

1 برنامج المندوس
2 ارقام برنامج المندوس سما دبي

برنامج المندوس

وجد البرنامج الذي يقدمه المذيع عبدالله إسماعيل بصفته يمزج الفقرات الاجتماعية بشكل تفاعلي والذي ياخذ قالب تراثي متضمناً مسابقات ترفيهية وجوائز منوعة، لذلك نشارك معكم كيفية الاشتراك في المندوس وماهي ارقام برنامج المندوس لتسهيل اجراء الاتصال والمشاركة بنجاح.

جذب برنامج المندوس الكثيرين من مريدي الربح السريع، فإمتاز المندوس بانه برنامج جدير بالثقة، فليس من الصعب الفوز من خلاله، لان الاسئلة التي تقدمها مسابقة المندوس عادة تكون سهلة او متوسطة لذلك فالمشتركين ليس فقط من داخل الامارات، كان ولازال برنامج المندوس محل لفت للانظار فهو يذاع منذ سنوات واكتسب سمعة قوية وهو ما يجعله متصدر كبرنامج تفاعلي يتصدر المسابقات الترفيهية والرمضانية. بالنظر لما تضعه المسابقة من جوائز نقدية ومادية قيمة،

ارقام برنامج المندوس سما دبي

  • يمكن الاشتراك من داخل الإمارت في برنامج المندوس على الرقم 600551413
  • وللتواصل مع قناة سما دبي يمكنك طلب الرقم 97143669999
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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