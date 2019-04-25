هيئة الأوقاف المصرية| تعلن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مميزة وفترة سداد تصل لـ20عامًا ..تعرف التفاصيل كاملة

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية اليوم الخميس في بيان صادر عنها، عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مميزة وفترة سداد تصل لـ20عامًا، في مدينتي العاشر من رمضان والسادات، وذلك حتى يوم الخامس من شهر مايو المقبل، وقال سيد محروس رئيس الهيئة، وأمين عام اتحاد الأوقاف العربية، أن طرح وحدات الإسكان الإجتماعي، يأتي في إطار الجهود الهادفة إلى تلبية حق المواطن بامتلاك السكن اللائق وبأسعار مميزة تناسب أوضاع المواطنين، وذلك من خلال تقديم تسهيلات في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي، بحيث تصل مدة السداد إلى 20 سنة.

تفاصيل وحدات الإسكان الإجتماعي والأسعار

وأوضح محروس أن الوحدات موضوع إعلان فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي، أن المساحات والأسعار كما يلي:

تتراوح مساحات الوحدات من 59 مترا حتى ٨١ مترا في العاشر من رمضان .

وتتراوح مساحات الوحدات بين 52 مترا حتى 79 مترا في مدينة السادات.

تتراوح الأسعار ما بين 101.200 جنيه وحتى 190.800 جنيه مصري.

يصل الدعم النقدي إلى 25 ألف جنيه .

أسعار الفائدة تتراوح ما بين 5% إلى 7% ، على أن يتم سداد مقدم الحجز وقدره 15% من سعر الوحدة السكنية.

كيفية الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي

وأوضح مدير الإدارة التجارية شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، سامح أبو بكر أن على الراغبين في حجز وحدة سكنية اتباع ما يلي:

شراء كراسة الشروط بمبلغ 250 جنيه من مقر هيئة الأوقاف المصرية الكائن في 109 شارع التحرير بالدقي.

استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح.

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته “سارية”.

تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل، إضافة إلى أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.

شروط الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي

فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الإجتماعي متاح للمواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

أن لا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية.

يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

أن لا يزيد الدخل السنوي للمتقدم عن 57 ألف جنيه سنويا للأسرة “4750 جنيه شهريا”، و42 ألف للأعزب “3000 جنيه شهريا”.

إنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت.

سداد جدية حجز من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.

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