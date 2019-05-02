فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من اليوم وحتى 15 مايو

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على لسان الوزير الدكتور عاصم الجزار، أنه سيبدأ إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي اليوم الخميس، وحتى 15 مايو، وذلك بنفس شروطه، وسيكون تحويل الحجز قاصرا على حاجزي الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا، وأيضا حاجزي الإعلان الثامن بشروط وضحتها الوزارة.

من ينطبق عليهم تحويل الحجز للإعلان العاشر

وقد أوضحت الوزارة أن إعادة تحويل الحجز ستكون لحاجزي الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر وحاجزي الإعلان الثامن (الكراسة الحمراء- الكراسة الزرقاء) ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجاري تنفيذها، والذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يتم التخصيص لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدم جدية الحجز، وذلك بالمناطق التالية:

مركز مغاغة بمحافظة المنيا

مركز طلخا بمحافظة الدقهلية

مركز دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة

مواقع شطا وعزبة البرج بمحافظة دمياط

شروط التحويل

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن المواطن الراغب في التحويل إلى الإعلان العاشر، يلتزم بسداد فرق مقدم جدية الحجز، اعتبارًا من اليوم الخميس2 مايو، وحتى 15 مايو، وذلك لدى مكاتب البريد المُميكن بواسطة صاحب الطلب ، ذاكرا اسم المستفيد المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن والتاسع سابقاً، ويقوم بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للاطلاع عليه.

مضيفة، أنه يمكن للمواطن الراغب في التحويل إلى الإعلان العاشر الاطلاع على جميع الشروط وضوابط الاستكمال المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق (www.shmff.gov.eg)، لافتة إلى سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلانين الثامن والتاسع، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

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