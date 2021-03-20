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“فتح” تردد قناة اليمن اليوم Yemen Today TV الجديد على نايل سات

بواسطة زكريا منير
التردد الجديد، قناة اليمن اليوم

يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لإلتقاط قناة اليمن اليوم الفضائية عبر إدخال معطيات التردد الخاص بها بشكل صحيح، ثم حفظه، وتظهر القناة في قائمة القنوات بإسم Yeman Today TV، وهي قناة يمنية متنوعة تبث من الداخل اليمني، وتعد قناة رئيسية لنشر الاخبار مع دعم التحليلات الموزونة في أطر من الوقوف على الحيثيات والتعاطي معها من منظورات جيوسياسية، كما ان القناة التلفزيون تبث مزيج من البرامج السياسية والاجتماعية والدينية، وتعمل القناة بدون تشفير، في بث مباشر مستمر على مدار 24 ساعة ، بلا توقف.

1 ماهي قناة اليمن اليوم ومميزاتها
2 تردد قناة اليمن اليوم 2021 الجديد

ماهي قناة اليمن اليوم ومميزاتها

  • فضائية اليمن اليوم تناقش القضايا التي تهم الشارع اليمني، وتوصل له الاخبار الدقيقة لتلاحق المستجدات اول باول، لتكون نافذة مهمة لرصد الواقع اليمني من خلالها حيث يبرز دور القناة الاعلامي تسليط الضوء على التطورات بشكل فعال وايصال صوت المواطنين ومشاكلهم وما يعانونه من ازمات خاصة في ظل ظروف الحرب.

“اليمن اليوم TV-لها مزايا تقديم بث المقابلات الخاصة مع مختلف الشخصيات لرسم واقع سياسي او اجتماعي ينفرج من خلاله تفاصيل اكثر وفي نفس الوقت المساهمة بتبلور رؤية اكثر وضوحاً.

كما يتعزز مهامها كقناة اخبارية في تدشين الوثائقيات واعداد التقارير المتعددة لاهم الملفات والقضايا لتدعم بشكل بارز تبادل المعلومات في شكل من المصداقية، لذلك يرتبط بها اليمنيين كشاشة مهمة تمنحهم الاخبار العاجة بشكل كامل، لذلك ننشر لكم تردد قناة اليمن اليوم لتسهيل ضبطه، والوصول الى قرارات وزارات الدولة اليمنية وما تقوم به القناة yemen today-2021 من استضافة المسؤوليين وافراد المجتمع لتوضيح حقيقة ثابتة.

تردد قناة اليمن اليوم 2021 الجديد

القمر التردد افقي معدل ترميز
نايل سات-Nilesat7w 12686-12687 افقي h 27500
إسم القناة على الرسيفر Yemeon Today TV
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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