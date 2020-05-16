فرض الحظر الشامل في العيد.. الصحة توضح الحقيقة

كشفت وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد حقيقة ما يتم تداوله عن فرض الحظر الشامل في العيد خلال الفترة المقبلة مع اقتراب حلول عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان الكريم، حيث صدرت العديد من الأنباء المختلفة التي تفيد أن عيد الفطر سيكون في المنزل فقط بسبب فرض الحكومة المصرية الحظر الشامل على كافة المواطنين داخل جمهورية مصر العربية.

وأثارت تلك الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة جدلا كبيرا بين المصريين في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتخطي مصر حاجز الـ 10 ألاف مصاب، جعل البعض يصدق ذلك الخبر، وانقسمت “السوشيال ميديا” بين مؤيد ومعارض حول فرض الحظر الشامل على مصر في عيد الفطر.

الصحة تكشف حقيقة فرض الحظر الشامل في عيد الفطر

وحرص الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان كشف حقيقة ما يتم تداوله عن الحظر الشامل في العيد المقبل، قائلا إن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة ولم يتم صدور ذلك القرار من أي جهة حكومية خلال الأيام الماضية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المسؤولين قبل نشر مثل تلك الشائعات التي تُحدث جدلا بين المواطنين، مناشدا المصريين بعدم الانسباق وراء تلك الأخبار الكاذبة وتلقي الأخبار من مصادرها الرسمية فقط في ظل انتشار العديد من الشائعات عبر السوشيال ميديا في الأونة الأخيرة.