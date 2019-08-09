صيام “يوم عرفة” – أفضل وأجمل دعاء مكتوب ومُستجاب لغير الحاج

ننشر لكم دعاء عرفة، وفضل صيام يوم عرفة حيث ينتظر المسلمين في الوطن العربي والعالم، يوم عرفة الموافق 10 أغسطس 2019، وذلك لما يتمتع به هذا اليوم من مكانة وفضل عظيم عند الله عز وجل، ويتقرب المسلمين في هذا اليوم بالدعاء والصوم وقراءة القرأن الكريم وكثر الصلاة والأذكار في هذا اليوم العظيم.

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن” يوم عرفة” “أن أفضل الدعاء المستجاب هو دعاء يوم عرفة” وأفضل دعاء عرفة هو قول “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء”.

دعاء يوم عرفة

نعرض لكم أفضل دعاء يوم عرفة مُستجاب:

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنى فِى الْجِنانِ وَجْهَهُ، اَللّـهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّى تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً . اَللّـهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِى الْقِيامَةِ رُؤْيَتَهُ، وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنى عَلى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنيئاً لا اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ. اَللّـهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرينَ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمَلئالاَْعْلى، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَ. اَللّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهِ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرَّفْعَةَ وَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ.

فضل يوم عرفة لغير الحاج

يوم عرفة هو من الأيام العشرة المفضلة عند الله التي تقبل فيها الأعمال الصالحة، وفضل يوم عرفة كبير وعظيم عند الله ورسوله حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم عن يوم عرفة “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله – عز وجل- فيه عبدا من النار من يوم عرفة”، وفضل صيام يوم عرفة كبير جداً، حيث قال رسول الله عن يوم عرفة أنه يكفر للمسلم السنة الماضية والسنة المقبلة.