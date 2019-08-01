فضل العشرة الأوائل ذي الحجة 1440-2019 صيامهم| أفضل الأعمال والعبادات المستحبة

نتناقش سويا عبر سطور المقال عن العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة 2019-1440 وما فضل هذه الأيام وحكم صيامهم وأفضل الأعمال والعبادات المحبب فعلها خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 1440، يهل علينا شهر ذي الحجة ويحمل معه الكثير من البركات حيث يسعى المسلم في تلك الأيام المباركة للتقرب إلى الله عز وجل في كثير من العبادات والأعمال الصالحة التي سيتم ذكرها لاحقا، ومع انتهاء التسع الأوائل من شهر ذي الحجة 2019-1440 سوف يحتفل المسلمين في مختلف أنحاء الوطن العربي بعيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي وصلاة العيد وسط الأهالي والأحباب والأصحاب.

فضل العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة 2019-1440

يتساءل الكثير عن فضل العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة 1440 وفضل صيام التسع من ذي الحجة، وما أحب الأعمال الواجب فعلها خلال هذه الأيام والتي تساعدنا على التقرب إلى الله، حيث يستكمل العبد في السعي للتحقيق رضى الله عز وجل بأداء صيام وصلاة النوافل والتضحية وصلاة العيد والإكثار من الذكر والتكبير والتهليل.

فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة 1440 بالدلائل