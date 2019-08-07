فضل صيام يوم عرفة وفضل الدعاء به الذي يكفر السنة الماضية والسنة القادمة

يوم عرفة من أعظم و أفضل أيام السنة عند جميع المسلمين ، لأن ذلك اليوم به العديد من الفضائل عن باقي أيام السنة، يوم عرفة يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو شهر كريم ، في يوم عرفة يذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام ليؤدوا مناسك الحج وهو الوقوف بعرفة، فمن الأفضل أن يكثر المسلمون من الأعمال الصالحة في يوم عرفة خاصة، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة عامة.

فضل صيام يوم عرفة

لقد أكد جميع العلماء على فضل صيام يوم عرفة لأن الله يضاعف فيه الحسنات وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( صيام يوم عرفة ، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده…) ، فيجب على المسلمين أن يكثروا من العبادات الصالحة ليكثروا من الحسنات وتكفير السيئات، كما أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله وذنوب سنة بعده.

صوم يوم عرفة للحاج

لا ينبغي الصيام في يوم عرفة للحجاج ولكن يجب أن يقومون بجميع الأعمال الصالحة غير الصيام مثل : الذكر ، الدعاء ، كثرة الاستغفار، قراءة القرآن، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عرفة بعرفة، وذلك لعدم انشغال الحجاج بصيام يوم عرفة عن قيامهم بباقي العبادات، وحتى يكون الجسد قوي وقادر على العبادة والطاعة، ولكن بعد معرفة فضل صيام يوم عرفة، فلا تضيع فضل صيام هذا اليوم الكريم.