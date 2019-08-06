فضل يوم عرفة .. وفضل صيامه وما يُستحب فعله بهذا اليوم

تمشي عقارب الساعة مسرعة ويقترب يوم الوقوف على عرفات، حيث أيام قليلة تفصلنا عن موعده، والغالبية العظمى من المسلمين يحرصون على النيل من بركات فضل يوم عرفة ، الذي يصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، وفي هذا اليوم يقف الحجيج على جبل يسمى عرفة والذي يعتبر أحد أهم وأعظم ركن من أركان الحج، ويقع جبل عرفة شرق مكة وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم المكي، ويبدأ الوقوف على عرفة مع شروق يوم التاسع من ذي الحجة ويتحقق الوقوف في أي جزء من الجبل وباي هيئة كان سواء كان راكبًا او واقفًا او مضطجعًا، ويفسد الحج إذا لم يتحقق الوقوف في عرفة داخل حدوده المحددة.

فضل يوم عرفة

موعد يوم وقفة عرفة 2019

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية أن يوم وقفة عرفة وحسب الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة 1440هـ/2019م ، سوف يوافق يوم السبت التاسع من ذي الحكة 1400، و10 أغسطس 2019، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11/8/2019 وينتهي يوم الأربعاء 14/8/2019.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم ؟

يوم عرفة هو يوم الوقوف على جبل عرفات وقد عُرف عدة أقوال في سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة نذكر منها:

أن آدم عليه السلام عرف حواء في ذلك المكان.

أن جبريل عرّف نبي الله إبراهيم عليه السلام المناسك.

وقيل أن الناس يتعارفون فيها.

وفي قول أن الكلمة مأخوذة من العرْف وهو الطيب، وباعتبارها مقدسة.

ولكن أكثر الأقوال تأكيدًا عند فقهاء الشريعة الروايتين:

أن آدم تعرف على حواء والتقى بها بعد خروجهما من الجنة إلى الأرض في هذا المكان، فسمّي بعرفة.

ان جبريل طاف بإبراهيم ويعلمه مناسك الحج في ذلك المكان وكان يقول له : “أعرفت أعرفت؟” فيقول إبراهيم: “عرفت عرفت” ولهذا سميت عرفة.

فضل يوم عرفة وما يُستحب عمله بهذا اليوم

وردت أحاديث نبوية شريفة عديدة تتحدث عن فضل هذا اليوم منها :

ما رواه أبو هريرةعن رسول الله قوله: “إن الله يباهي بأهل عرفات، أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً.

وروت عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله: ” ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم”.

ومن فضل هذا اليوم أيضأ :

ومن فضل هذا اليوم أيضأ : أنه يقع ضمن الاشهر الحُرُم .

أنه أحد أيام أشهر الحج .

وهو أحد الأيام المعلومات وهي كما قال ابن عباس “عشر ذي الحجة “.

يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

وفي هذا اليوم أتمّ الله فيه دين الإسلام، حيث نزلت على رسول الله وهو قائم بعرفة يوم الجمعة الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.

يوم وقفة عرفة يعتبر يوم عيد لمن وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : ” يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام”

أما ما يُستحب عمله في هذا اليوم: