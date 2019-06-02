فلكياً الثلاثاء غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

مع نهاية شهر رمضان المبارك ينتظر المسلمون عيد الفطر، ويتلهفون لرؤية الهلال، أما عن توقيت ظهور هلال شهر شوال، فهو يبدأ في الاقتران والظهور الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهراً 12:02 بتوقيت القاهرة الكبرى، في يوم الاثنين الموافق 3-6-2019 الموافق ليوم 29 رمضان 1440 هجرياً، وبهذا يكون بالحسابات: الثلاثاء غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا حسب حسابات معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، نتابع معكم للتعرف على موعد أول أيام عيد الفطر فلكياً حسب دار الإفتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية.

رؤية هلال شهر شوال 2019

قام معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بإعداد الحسابات الفلكية التي تشير إلى وجود هلال شهر شوال في سماء القاهرة الكبرى، ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد الغروب في يوم 29 رمضان 1440 هجرياً، كما يتواجد الهلال في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لفترات تتراوح بين 5 دقائق و7دقائق، أما بالنسبة إلى العواصم الإسلامية، والعواصم العربية تتراوح مدد إبقاء الهلال في سمائها بين الدقيقة و17 دقيقة بعد غروب الشمس.

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الثلاثاء أول أيام عيد الفطر فلكيًا

كما أوضحت الحسابات الفلكية وفقاً لمعمل أبحاث الشمس أن غرة شهر شوال لعام 1440 هجرياً تكون في يوم الثلاثاء الموافق 4-6-2019، وتكون صلاة أول أيام الفطر المبارك في الساعة 5:19 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ونسق المعهد القومي للبحوث الفلكية استطلاع هلال شهر شوال مع دار الإفتاء وهيئة المساحة في يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هجرياً، لتقوم اللجان بتوجيه تقريراً بتحديد الرؤية الشرعية للمفتي لتحديد موعد أول أيام #عيد_الفطر.

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