فوائد المانجو الصحية لا تُعد ولا تُحصي، فهي من الفواكه الشهيرة والمنتشرة بصورة كبيرة فى مصر وسعرها فى متناول الجميع، وأنواعها وأصنافها كثيرة ومتعددة، وهي غنية بالفيتامينات ولذلك فهي تعمل على تقوية المناعة، ومفيدة لصحة القلب، ومفيدة لخفض ضغط الدم والكوليسترول، وتعمل المانجو على إراحة الجهاز الهضمي لكونها غنية بالألياف والماء وتساعد على الهضم، وتحافظ على صحة العين لأنها غنية بفيتامين أ كما أنها تقي من سرطان القولون والرئة والبروستاتا والعظام، والمانجو لذيذة الطعم تحتوي على السكر أكثر من الفواكه الأخري، كما أنها تحمي البشرة والشعر.

فوائد المانجو وتأثيرها السحري على جسم وصحة الإنسان

المانجو من الفواكه التي لها سحر خاص، وطعم متميز ورائع، والمانجو لها فوائد عديدة على جسم الإنسان، وهى مفيدة جدا ولكن هناك بعض المحاذير فى تناولها، ونعرض فوائد المانجو وتأثيرها السحري على جسم وصحة الإنسان فى النقاط التالية:-