فوز الجزائر على غينيا 3-0 وتتأهل لربع نهاية كأس الأمم الافريقية

سحق منتخب الجزائر لكرة القدم غينيا 3-0 في مباراة على ملعب القاهرة للدفاع الجوي في سياق دور ال16 كأس امم افريقيا 2019. حيث تمكنت الجزائر من السيطرة على اللعبة واحتلت مركز الملعب تمامًا بفضل الانتشار الجيد للاعبين وسجل يوسف بليلي هدف الخضر الاول في الدقيقة 24.
وواصل الفريقان محاولاتهما في بقية الوقت وتمكنا من الوصول إلى هدف بعضهما البعض أكثر من مرة، ولكن يقظة الحراس والمدافعين منعت أي منهم من إضافة هدف آخر.
حتى ينتهي الشوط الأول بتقدم 1-0 على غينيا.
وكان الشوط الثاني من المباراة جيداً حيث أحرزت الجزائر هدفين من رياض محرز في الدقيقة 57 وآدم أوناس في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة، صعدت الجزائر إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019، في انتظار الفائز لمقابلة ساحل العاج ومالي.
التعليق على مباراة الجزائر وغينيا | دور ال16
- فازت الجزائر بالمباريات الأربع الأخيرة على التوالي في كأس الأمم الأفريقية وحقق أطول سلسلة انتصارات في البطولة مرة واحدة فقط في عام 1990 (5) عندما فاز باللقب.
- خسرت غينيا جميع المباريات الخمس في تصفيات كأس امم إفريقيا وفشلت في الحفاظ على المرمى في كل مباراة.
- الجزائر لديها أقوى هجوم (9 أهداف) وأقوى دفاع في كأس امم إفريقيا 2019.
- سجل آدم أوناس أربعة أهداف في آخر مباراتين له في كأس الأمم الأفريقية 2019.
- سجل يوسف بليلي ورياض محرز هدفين حتى الآن في كأس الأمم 2019.
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