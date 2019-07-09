فوز الجزائر على غينيا 3-0 وتتأهل لربع نهاية كأس الأمم الافريقية

سحق منتخب الجزائر لكرة القدم غينيا 3-0 في مباراة على ملعب القاهرة للدفاع الجوي في سياق دور ال16 كأس امم افريقيا 2019. حيث تمكنت الجزائر من السيطرة على اللعبة واحتلت مركز الملعب تمامًا بفضل الانتشار الجيد للاعبين وسجل يوسف بليلي هدف الخضر الاول في الدقيقة 24.

وواصل الفريقان محاولاتهما في بقية الوقت وتمكنا من الوصول إلى هدف بعضهما البعض أكثر من مرة، ولكن يقظة الحراس والمدافعين منعت أي منهم من إضافة هدف آخر.

حتى ينتهي الشوط الأول بتقدم 1-0 على غينيا.

وكان الشوط الثاني من المباراة جيداً حيث أحرزت الجزائر هدفين من رياض محرز في الدقيقة 57 وآدم أوناس في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، صعدت الجزائر إلى الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019، في انتظار الفائز لمقابلة ساحل العاج ومالي.

التعليق على مباراة الجزائر وغينيا | دور ال16