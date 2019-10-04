فيديو استهداف كمين العريش يشعل فيس بوك.. ومصدر أمني يكشف الحقيقة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد استهداف كمين (الصفا) للشرطة المصرية بالعريش والكائن في الطريق الدائري بمنطقة شمال سيناء، وأنه استشهد فيه عدد من رجال الشرطة، وذلك منذ صباح اليوم ما أثار اهتمام رجال الأمن وتوضيح الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، وفيما يلي نوضح حقيقة استهداف كمين الصفا بالعريش.

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حقيقة استهداف كمين الصفا لرجال الشرطة بالعريش

وأوضح المصدر الأمني حقيقة استهداف كمين الشرطة بمنطقة الصفا أنه لا صحة لما بثته بعض صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على الشبكة العنكبوتية الإنترنت وأن هذا الفيديو عار تمامما من الصحة ولا داعي لإثارة البلبلة والقلق.







عمليات إرهابية

ومن جانبها تتصدى قواتنا المصرية الباسلة للجيش المصري أو الشرطة المصرية لأي عدوان إرهابي هدفه زعزعة أمن واستقرار البلاد، باذلين كل ما جهدهم لمواصلة العطاء والتضحية للقيام بواجبهم الوطني بحماية الجبة الداخلية لمصرنا الغالية، وحتى يشعر الجميع بالأمن والاستقرار.

كمين تفاحة

ويذكر أن استشهد عدد من رجال الجيش ومدنيين في هجوم إرهابي الأسبوع الماضي على كمين تفاحة ببئر بالعبد بشمالي سيناء ، وأن قواتنا المصرية من رجال الجيش المصري ردت على الإرهابيين بعملية هجومية أودت فيها بحياة المتسببين في الهجوم على قوات الجيش في بئر العبد.