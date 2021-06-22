فيديو.. زيادة أسعار الكهرباء بداية من 1 يوليو 2021 والقيمة والشرائح التي تخضع للزيادة

أعلنت وزارة الكهرباء على لسان متحدثها الرسمي أيمن حمزة عن زيادة أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو القادم، ولن تشمل هذه الزيادة كل الشرائح ولكن الشرائح الأقل استهلاكاً فقط، وهي الشريحتين الأولى والثانية.

زيادة أسعار الكهرباء بداية من 1 يوليو 2021 والقيمة

وأضاف متحدث وزارة الكهرباء الرسمي أن هناك أسعار ستظل ثابتة ولن يحدث عليها أي تغيرات ومنها أسعار الكهرباء للإستهلاكات الصناعية وأسعار الكهرباء بالمنازل للشرائح الأكثر من الـ1000 كيلو.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة متحدث الكهرباء أن خطة زيادة أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات قادمة معلنة ومنشورة، وجاء ذلك خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد وبرنامج على مسؤوليتي

وأضاف حمزة خلال مكالمته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن الشرائح التي ستخضع للزيادة في يوليو القادم هي الشريحتين الأولى والثاثنية فقط وذلك بمقدار 10 قروش لكل كيلو وات.