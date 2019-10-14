جريمة دولية| فيديو محمد رمضان يقود طائرة وبيان رسمي من مصر للطيران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الفنان محمد رمضان على صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كما نشره على صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وهو يقود طائرة إلى الرياض معلقا: «أول مرة أسوق الطيارة».







فيديو محمد رمضان يقود الطائرة

وبعد نشر فيديو قيادة محمد رمضان للطائرة أثيرت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما ظهر من استهتار قائد وطاقم الطائرة بحياة المواطنين، وتعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.







وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وجهته إلى وزير الطيران، حول الفيديو المنشور من قبل الفنان محمد رمضان على حسابه الشخصي وهو يقود طائرة في طريقها إلى الرياض، قائلة:

“لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح”.

جريمة دولية

وأكملت النائبة بأن ما فعله طاقم الطائرة هو جريمة دولية يعاقب عليها القانون، وتعد مخالفة صارخة لجميع الأعراف الدولية، وهو تعرض حياة المواطنين إلى الخطر وترويعهم وتخويفهم.

بيان رسمي من مصر للطيران

ومن جانبها أصدر مصر للطيران بيانا رسميا نفت فيه علاقتها بالفيديو الذي نشره محمد رمضان، موضحة أن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

قواعد ونظام دولي يحكم الطيران

وصرح خالد عبد المنعم نائب رئيس سلطة الطيران المدني لقياسات السلامة الجوية، بأن ما تم نشره على صفحات السوشيال من قبل الفنان محمد رمضان من قمرة قيادة إحدى الطائرات، وتعليق قائد الطائرة بـ: “والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطائرة دلوقت”، لو حدثت على خطوط مصر للطيران “تُقفل الشركة” لما هو موجود من قواعد ونظام دولي يحكم الطيران”.

محمد رمضان «البرنس»

ويستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسلسل البرنس في رمضان المقبل وهو عمل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجى، ويتم اختيار الأبطال المشاركين في العمل لانطلاق التصوير.