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مكة محمد صلاح تغني بالإنجليزي وتعزف
مكة محمد صلاح تغني بالإنجليزي وتعزف
أخبار مصر

فيديو| مكة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بواسطة سعيد موسى 0

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فيديو جديدا لنجلته مكة وهي تغني وتعزف عبر مواقع السوشيال ميديا ما أدى إلى تفاعل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها.



مكة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت الطفلة مكة ابنة اللاعب محمد صلاح، وهي تؤدي عزفا على آلة الجيتار وتغني باللغة الإنجليزية مرتديا زيا بناتيا جميلا لونه وردي.



مكة محمد صلاح وآخر ظهور لها

ويذكر أن مكة محمد صلاح كان آخر ظهور لها على صفحات السوشيال ميديا في أحد الأفراح لأحد أقاربها، وكان عبارة عن فيديو لها وهي ترقص.



صلاح يستعد لمواجهة نيوكاسيل

ومن جانبه يستعد اللاعب محمد صلاح لمواجهة فريق نيوكاسيل مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك يوم السبت المقبل، الموافق 14 من سبتمبر الجاري.





سعيد موسى

    محرر صحفي أهوى كتابة الأخبار المحلية والعالمية، وكل ما يزيد وعي المواطن ويجعله على دراية بكل ما يدور حوله من أحداث

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