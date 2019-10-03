فيديو نشرته بشري لحفل عمرو دياب في الجونة تسبب في هجوم جمهور دينا الشربيني عليها

فيديو نشرته بشري لحفل عمرو دياب في الجونة تسبب في هجوم جمهور دينا الشربيني عليها

جمهور الفنانة دينا الشربيني يهاجمون الفنانة بشري هجوماً شديداً علي مواقع التواصل الإجتماعي والسبب هو فيديو قامت الفنانة بشري بنشرة.







وهذا الفيديو يجمعها مع الفنانة شيرين رضا زوجة عمرو دياب السابقة، وكان ذلك خلال حفل للفنان عمرو دياب في الجونة علي هامش احتفالات مهرجان الحونة السينمائي.

وأظهر الفيديو الفنانة بشرى مع الفنانة شيرين رضا يتغنيان على أغنية تنسى واحدة والتي كان يصدرها الفنان عمرو دياب في أحد ألبوماته منذ سنوات.







واستاء جمهور دينا الشربيني من تعبيرات وجه الفنانة بشري والتي وصفوها بأنها تعبيرات كيدية وتتعمد لظهور الفنانة شيرين رضا في الفيديو مرات كثيرةَ، واعتبر الجمهور أن ذلك الفيديو هو رسالة تقوم الفنانة بشري بإرسالها الي الفنانة دينا الشربيني مفادها أن الفنانة شيرين رضا هي الأفضل بين جميع زوجات عمرو دياب.

وكانت تعليقات جمهور دينا الشربيني مستاءة من الحدث فكتب البعض (اية قلة الذوق دي)، وكتب آخر (كيدهن عظيم) ولازم تحترموا العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني).

والأغنية تتحدث عن الحبيب الذي لا يستطيع أن ينسى حبيبته الأولى ولكنه يحاول أن ينساها بالتعلق بحب جديد وراء حب حديد وراء خبر جديد ولكنه في النهاية يجد نفسه لا يستطيع ذلك وأنه لا ينسى حبيبته الأولي.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد كشفت مؤخراً انها أرسلت صورة كوميكس للفنانة شيرين رضا عن أغنية (يوم تلات) مؤكدة أن لا أحد يفهم طبيعة علاقتها مع الفنانة شيرين رضا وشددت على أنهما أصدقاء من زمان ويرسلون الى بعض صور.







وقالت الفنانة دينا الشربيني (انا بحبهم يقولوا اللي هما عايزينة الأغنية خلوة وعمرو دياب لازم يغني حاجة حلوة).