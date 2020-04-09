فيديو: نقل أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدكرنس بعد إصابتهم بكورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حزين لنقل عدد 13 من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدكرنس بمحافظة الدقهلية بعدما ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتداولت العديد من المواقع الإلكترونية مقاطع الفيديو الحزينة التى توثق تضحيات القطاع الطبي “جيش مصر الأبيض” فى مواجهة فيروس كورونا.

ويظهر فى مقطع الفيدي المتداول نقل أطباء مستشفى الصدر بدكرنس بعربات الإسعاف إلى مستشفى العزل الصحى مع ترديد الدعوات لهم بالشفاء، وكذلك أصوات البكاء من المواطنين والدعوات لهم بالشفاء العاجل والعودة مرة اخرى لعملهم، وقد قررت إدارة المستشفى غلق مشتفى الصدر اعتباراً من اليوم الخميس لمدة 3 أيام لتعقيمه بعد إصابة 13 من العاملين بع بفيروس كورونا.

وقد صرح الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس بأن المستشفى سيتم غلقه لتعقيمه وأن المستشفى البديل له سيكون مستشفى منية النصر، وأنه تم الاتفاق مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على غلق المستشفى وتحويل 16 حالة مصابة وتحاليلهم إيجابية إلى مستشفى تمى الأمديد للحجر الصحي، كما ظهرت نتيجة تحاليل 56 حالة بأنها سلبية تم تخييرهم ما بين العزل الصحى فى منازلهم أو تحويلهم للمدينة الجامعية بالمنصورة.

كما قرر الدكتور سعد مكى تحويل باقى أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدكرنس وإدارة المستشفى وأفراد الأمن وعددهم 103 فرد لحجزهم فى مستشفى المدينة الجامعية لجامعة المنصورة ليكون تحت الإشراف الطبي وإجراء التحاليل الازمة لهم وعزلهم بعيداً عن الأسرة.

وكانت إدارة مستشفى الصدر بدكرنس قد أعلنت عن إصابة طبيب بفيروس كورونا بالإضافة إلى فنى أشعة و3 ممرضات، وتم نقلهم لمستشفى العزل وبعد أن قامت مديرية الصحة بالدقهلية بأخذ مسحات من باقى الطاقم الصحى بمستشفى الصدر أمس أظهرت نتائج التحاليل إصابة 13 من الطاقم الطبي جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية بفيروس كورونا، وقد قامت وزيرة الصحة بإرسال سيارة محملة بكل المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للاحتفاظ بها فى مخازن مديرية الصحة بالدقهلية لحين عودة مستشفى الصدر بدكرنس للعمل مرة أخرى بعد 3 أيام.