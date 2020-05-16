فيروس كورونا في مصر: الإصابات تقترب من 500 للمرة الثانية خلال أسبوع

للمرة الثانية خلال أسبوع تقترب إصابات فيروس كورونا في مصر من الـ500 إصابة، إذ سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، 491 حالة إيجابية جديدة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الإصابات إلى 11719 حالة ، فيما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 612 حالة وفاة حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم السبت، إن 151 مصابًا بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” خروجوا من مستشفيات العزل وكذلك الحجر الصحي، بعد رعايتهم صحيا وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل مجموع عدد المتعافين إلى 2950 حتى اليوم.

فيروس كورونا في مصر اليوم

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر اليوم السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

3526 حالات تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا إلى سلبية.

2950 متعافيًا حتى اليوم.

491 حالة جديدة مصابة.

20 حالة وفاة جديدة.

11719 إجمالي حالات المصابين حتى اليوم.

612 حالة وفاة جديدة.

رعاية طبية بمستشفيات العزل

وقال متحدث الصحة في سياق حديثه عن فيروس كورونا في مصر اليوم، إن الحالات المُسَجّل إيجابيتها لوباء “كوفيد -19″، في جميع مستشفيات العزل والحجر الصحي بمصر تخضع لرعاية طبية كبيرة، بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار “مجاهد” إلى أن وزارة الصحة حريصة دائمًا على التواصل المستمر مع آخر مستجدات الفيروس في المحافظات المختلفة، والوقوف أولاً بأول على الحالة الصحة للمصابين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائة ضد أي فيروسات، كما خصصت الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين.