في افتتاح المتحف المصري الكبير.. ظهور “حزام أوريون” فوق الأهرامات يشعل الجدل من جديد

عرض فني يتحول إلى نقاش علمي حول علاقة الأهرامات بالنجوم ونظرية عمرها أكثر من ثلاثين عامًا نتعرف على تفاصيلها في مقال اليوم

حدث فني يتحول إلى جدل علمي

شهد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا استثنائيًا عندما ظهرت مجموعة نجوم أوريون مضاءة فوق أهرامات الجيزة في عرض فني مبهر.

غير أن المشهد الذي أثار إعجاب الحضور تحول سريعًا إلى محور جدل واسع بين المتخصصين في علم المصريات وعشاق الفلك، بعد أن أعاد للأذهان نظرية المهندس روبرت بوفال حول ارتباط تصميم الأهرامات بحزام أوريون في السماء.

بداية القصة: مهندس مصري المولد يبحث عن سر الأهرامات

القصة تعود إلى عام 1983، حين زار المهندس البلجيكي المصري الأصل روبرت بوفال المتحف المصري بالقاهرة.

هناك لفت نظره أن الأهرامات ثلاثة فقط، وأن هرم منكاورع أصغر حجمًا وينحرف قليلًا نحو الجنوب، وهو ما لم يجد له تفسيرًا مقنعًا في الكتب الأثرية.

من الصحراء إلى السماء: اكتشاف التشابه مع أوريون

بوفال ظل يفكر في الأمر سنوات، إلى أن لاحظ أن نجوم أوريون الثلاثة تشبه ترتيب الأهرامات تمامًا، حتى في درجة الميل.

عندها بدأ يطور فرضيته التي تقول إن الأهرامات الثلاثة تمثل نجوم حزام أوريون، وإن نهر النيل يمثل مجرة درب التبانة على الأرض.

لغز حزام أوريون: الكتاب الذي أثار العاصفة

بعد أحد عشر عامًا من البحث، نشر بوفال كتابه الشهير لغز حزام أوريون، الذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط العلمية.

أوضح فيه أن أحجام الأهرامات تتوافق مع لمعان نجوم أوريون، وأن تصميمها لم يكن مجرد مصادفة بل نتاج معرفة فلكية متقدمة لدى المصريين القدماء.

دعم علمي متزايد رغم الجدل

تلقى بوفال دعمًا من بعض العلماء مثل إدواردز، رئيس القسم المصري في المتحف البريطاني سابقًا، ومن فلكيين أكدوا التطابق بين المواقع.

كما تناولت دراسات أكاديمية حديثة في جامعات طنطا والفيوم الفكرة نفسها ضمن أبحاث علمية.

رفض من المدرسة الكلاسيكية في علم المصريات

لكن النظرية واجهت في المقابل رفضًا واسعًا من عدد كبير من علماء المصريات، الذين يرون أن الأهرامات تعبير عن عقيدة شمسية مرتبطة بالإله رع، وأنها بنيت لتكون رموزًا لطريق الملك إلى الشمس في الغرب.

قبول فرضية بوفال يعني إعادة النظر في كثير من المفاهيم الثابتة عن ديانة الدولة القديمة وتسلسل بناء الأهرامات، وهو ما يجعل النقاش حولها حساسًا.

عودة النظرية إلى الواجهة

ظهور حزام أوريون في افتتاح المتحف المصري الكبير أعاد النظرية إلى الواجهة من جديد.

فبينما رأى البعض أن الأمر مجرد عرض فني جميل، اعتبره آخرون إعلانًا غير مباشر بأن فرضية بوفال لم تعد منبوذة.

ما بين الشمس والنجوم

وهكذا، تحوّل مشهد احتفالي قصير إلى رمز لمعركة فكرية طويلة بين أنصار الشمس وأنصار النجوم، وبين من يرى الأهرامات رمزًا أرضيًا ومن يراها انعكاسًا لسماء مصر القديمة.

