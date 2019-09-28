في الأزهر| أجبر الطلاب على خلع ملابسهم وهتك عرض 3.. والنائب العام يحيله للجنايات

أمر النائب العام -صباح اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر- بإحالة أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة في كلية التربية بنين التابعة إلى جامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لأنه أخل بشرف عدد من الطلاب بالكلية واعتدى عليهم بدنيا، والأسباب والتفاصيل نوضحها في مقالنا.







أستاذ العقيدة يهتك عرض 3 من طلابه

وذكرت التحقيقات الخاصة بالنيابة في القضية، أن المتهم وهو أستاذ مساعد في جامعة الأزهر بكلية التربية بنين ، وممكن يملكون السلطة على الطلاب المجني عليهم هتك عرض 3 من طلابه بالتهديد والقوة، وأمرهم أن يخلعون ملابسهم، بعد أن هددهم أن سوف يعمل على رسوبهم في المادة الخاصة به وهو أستاذ بمادة العقيدة والفلسفة، إذا لم يستجيبوا لطلبه وما أمرهم به، ما أدى إلى خوف الطلاب مع رغبتهم في النجاح في المادة ، وخصوصا المجني عليه الثالث وهو طالب راسب في هذه المادة لعامين متتاليين، فاستجابوا لما أمرهم به وخلعوا بناطيلهم وظهرت عوراتهم أما الطلاب الآخرين زملائهم.







الإخلال بشرف الطلاب والتعدي بالضرب

ولما للأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة الأزهر بنين من سلطة على الطلبة فإنه أثر عليهم تأثيرا سلبيا بأمره إياهم بخلع ملابسهم أمام زملائهم ما أدى إلى التأثير النفسي السيئ على الطلاب بإخلاله بشرفهم وإحداث آلام بدنية ونفسية بهم، وذلك خلال إلقائه محاضرته بالمادة الخاصة به في الكلية.

للمرة الثانية في جامعة الأزهر

للمرة الثانية في جامعة الأزهر إذ إن قصة إجبار الطلبة على نزع وخلع ملابسهم حدثت من قبل إذ تداول رواد مواقع السوشيال ميديا واقعة إجبار طالب على خلع بنطاله أمام الطلاب ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي وفي هذا الوقت أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر أن يتم إيقاف عضو هيئة التدريس “إمام. ر” جراء الواقعة.







القصة كاملة

وعلق بعض الطلاب على واقعة إجبار الطالب على خلع بنطاله والذي كان مصورا بالفيديو، قائلين:

“أول حاجة قالها الدكتور لما دخل المدرج، مين صايع يطلع يعمل دور على المنصة؟، فواحد بس اللي قال أنا، فطلعوا وقال الدكتور اقلع البنطلون ولو مقلعتش هاتشيل المادة”، مضيفين: “الطالب رفض يقلع، الدكتور قال لو في راجل يطلع يقلع، واحد قال أنا جابو وطلعو مع التاني، وحلف عليهم أنهم يقلعوا البنطلون، وبعد كده كان عاوزهم يقلعوا الملابس الداخلية”.

ومن جانبه قال الدكتور في الفيديو المصور: “اللي مش هيقلع أقسم بالله هسقطه في العقيدة”.