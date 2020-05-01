في الجمعة الثانية من رمضان.. تعرف على دعاء قيام الليل وقضاء الحوائج

دعاء قيام الليل وقضاء الحوائج في شهر رمضان واحد من أكثر ما يبحث عنه المسلمين في شهر رمضان الكريم والذي يعتبر واحد من أكثر الأشهر التي يحتاج فيها المسلمين التقرب إلى الله، فيستغل العديد من البشر الفترة الحالية من تعطل الأعمال بسبب فيروس كورونا وغيرها وقيام الليل وتحديدا الثلث الأخير منه وغيره من الطقوس الدينية في شهر رمضان.

ويعتاد المسلمون على التقرب بشكل أكبر من الله خلال شهر رمضان الكريم، خاصة أنه شهر عبادة وصيام ويسعى من خلاله المسلمين إلى التكفير عن سيئاتهم وذنوبهم على مدار الفتي الماضية، لذلك يتقربون إلى الله بأكثر من وسيلة وأكثر من طريقة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم دعاء الثلث الأخير من الليل في رمضان ودعاء قضاء الحوائج.

دعاء قضاء الحوائج في شهر رمضان

سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون،سبحان من إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج،فرج عني همي وغمي فرجًا عاجلًا غير آجًلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد،اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت .

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ،كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَعْنِينِي فِيهِ الْأُمُورُ،أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ،فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً، وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلًا.

اللهم إنّي أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أّزلَّ أو أُزلَّ، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهَل أو يُجهل عليّ.

دعاء قيام الليل في شهر رمضان