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في اليوم الثامن من الشهر الكريم.. تعرف على دعاء الجمعة الثانية من رمضان

بواسطة عبدالرحمن خالد
دعاء يوم الجمعة دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان

دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان يعتبر واحد من أكثر ما يبحث عنه المواطنين والمسلمين في كافة أنحاء الوطن العربي في الوقت الحالي، حيث يسعى قطاع كبير من المسلمين معرفة الأدعية التي تُقال على مدار هذا الشهر الكريم والذي يعتبر واحد من أكثر الشهور التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله حرصا منهم على التكفير  عن الذنوب التي ارتكبوها طوال العام.

ويعتبر يوم الجمعة واحد من أقرب الأيام إلى الله وأحبها إليه، وبه ساعة لا يرد بها دعاء، فلذلك يحرص الجميع على الدعاء في مثل ذلك اليوم المبارك الكريم، خاصة أن جميعنا لديه أدعية يسعى إلى الاستجابة له في ذلك اليوم الكريم.

دعاء رمضان
دعاء يوم الجمعة

ويعد اليوم هو الجمعة الثانية في شهر رمضان الكريم والتي تتوافق مع اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم دعاء الجمعة الثانية في شهر رمضان الكريم، ودعاء اليوم الثامن من شهر رمضان.

دعاء الجمعة الثانية من شهر رمضان الكريم

  • اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

  • اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

  • اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

  • اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

  • اللهمَّ إني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى،ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ.

  • اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ.

  • اللهم اكتب لنا في الجمعة الثانية من رمضان مغفرة لذنوبنا وإزاحة لهمومنا وتفريج لكروبناوشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا وسعادة تغمر قلوبنا.

  • اللهم اكتب لنا في الجمعة الثانية من شهرك المبارك رمضان الخير فيها واسعد فيها قلوبنا، ربِ إن لك عبادً ينتظرون فرجًا

دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَإِطعامَ الطَّعامِ وَإِفْشاءَ السَّلامِ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ.

عبدالرحمن خالد
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