في بيانه اليوم.. وزير الإسكان يعلن عن موعد التسجيل بمشروعيّ “جنة” و”سكن مصر”

في بيانه اليوم.. وزير الإسكان يعلن عن موعد التسجيل بمشروعيّ “جنة” و”سكن مصر”

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيانه اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 عن موعد التسجيل والحجز بمشروعيّ “سكن مصر” و”جنة”.







وصرّح الوزير أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر 2019 هو الموعد الرسمي المحدد لبدء دفع رسوم جدية الحجز والتسجيل بوحدات مشروع “سكن مصر” للإسكان الاقتصادي ومشروع “جنة” للإسكان الأكثر تميزا، للوحدات السكنية التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية بمجموعة من المدن الجديدة بكلا المشروعين.

ويتكون مشروع جنة JANNA للإسكان الفاخر الأكثر تميزا من مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة كاملة التشطيب، ويتضمن المشروع عدة نماذج متنوعة للوحدات. ويشتمل المشروع أيضا على حمامات سباحة ومبنى اجتماعي وأمن وحراسة بالإضافة لمجموعة كاملة من الخدمات، بما يجعله مشروع متكامل قريب من الطرق الرئيسية ويحتل أفضل المواقع في المدن الجديدة.







وقد أعلن وزير الإسكان عن المدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية الخاصة بمشروع “جنة” وهي المدن التالية:

مدينة الشيخ زايد.

مدينة السادس من أكتوبر.

مدينة المنصورة الجديدة.

مدينة القاهرة الجديدة.

مدينة دمياط الجديدة.

كما أضاف سيادته أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع “سكن مصر” ستوزع بين المدن التالية:

مدينة غرب قنا.

مدينة القاهرة الجديدة.

مدينة السادس من أكتوبر.

مدينة العبور.

مدينة بدر.

مدينة المنصورة الجديدة.

مدينة المنيا الجديدة.







وقد أشار وزير الإسكان أن الحجز وتسجيل البيانات من المقرر أن يتم عن طريق الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com.