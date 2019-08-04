في جميع محافظات مصر.. اعرف مواقيت صلاة عيد الأضحي المبارك 2019

موعد صلاة عيد الأضحي المبارك 2019 في مصر والدول العربية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك بعد أن أعلنت دار الإفتاء مؤخراً وبشكل رسمي على أن السبت القادم هو وقفة عرفات والأحد الموافق 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحي المبارك، ويبحث الآن عدد كبير مع اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك عن توقيت صلاة العيد أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعاً بالخير واليمن والبركات.

موعد صلاة عيد الأضحي المبارك 2019 في مصر

في جميع محافظات مصر نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج موعد صلاة عيد الأضحي 2019، وهو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير في الأيام الحالية، وإليكم جدول مواعيد صلاة العيد 2019 بمصر.

المحافظة التوقيت القاهرة 5:45 الجيزة 5:45 الإسكندرية 5:48 بورسعيد 5:39 السويس 5:40 العريش 5:33 الطور 5:38 سانت كاترين 5:36 طابا 5:31 شرم الشيخ 5:36 دمنهور 5:46 طنطا 5:45 المنصورة 5:43 الزقازيق 5:43 بنها 5:44 شبين الكوم 5:45 كفر الشيخ 5:45 الفيوم 5:47 بني سويف 5:47 المنيا 5:50 أسيوط 5:49 سوهاج 5:48 قنا 5:44 أسوان 5:47 أبو سمبل 5:54 مرسي مطروح 5:59 الغردقة 5:39 الخارجة 5:55 الإسماعلية 5:40 دمياط 5:40 السلوم 6:06 نوبيع 5:33 حلايب 5:34 شلاتين 5:37

وتبدأ الإجازة الرسمية في الشهر الجاري بداية من يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس وهو موعد وقفة عرفات، وتستمر العطلة حتي يوم 14 أغسطس 2019 رابع أيام العيد، وفي خلال العام الجاري يتبقي إجازة يوم 31 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، وبعدها يتبقي يومان إجازة رسمية خلال عام 2019، يوم السادس من أكتوبر، وأخيراً يوم التاسع من نوفبمر بالتزامن مع المولد النبوي الشريف.