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في جميع محافظات مصر.. اعرف مواقيت صلاة عيد الأضحي المبارك 2019

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
في جميع محافظات مصر.. اعرف مواقيت صلاة عيد الأضحي المبارك 2019
موعد صلاة عيد الأضحي 2019

موعد صلاة عيد الأضحي المبارك 2019 في مصر والدول العربية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك بعد أن أعلنت دار الإفتاء مؤخراً وبشكل رسمي على أن السبت القادم هو وقفة عرفات والأحد الموافق 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحي المبارك، ويبحث الآن عدد كبير مع اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك عن توقيت صلاة العيد أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعاً بالخير واليمن والبركات.

موعد صلاة عيد الأضحي المبارك 2019 في مصر

في جميع محافظات مصر نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج موعد صلاة عيد الأضحي 2019، وهو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير في الأيام الحالية، وإليكم جدول مواعيد صلاة العيد 2019 بمصر.

المحافظةالتوقيت
القاهرة5:45
الجيزة5:45
الإسكندرية5:48
بورسعيد5:39
السويس5:40
العريش5:33
الطور5:38
سانت كاترين5:36
طابا5:31
شرم الشيخ5:36
دمنهور5:46
طنطا5:45
المنصورة5:43
الزقازيق5:43
بنها5:44
شبين الكوم5:45
كفر الشيخ5:45
الفيوم5:47
بني سويف5:47
المنيا5:50
أسيوط5:49
سوهاج5:48
قنا5:44
أسوان5:47
أبو سمبل5:54
مرسي مطروح5:59
الغردقة5:39
الخارجة5:55
الإسماعلية5:40
دمياط5:40
السلوم6:06
نوبيع5:33
حلايب5:34
شلاتين5:37

وتبدأ الإجازة الرسمية في الشهر الجاري بداية من يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس وهو موعد وقفة عرفات، وتستمر العطلة حتي يوم 14 أغسطس 2019 رابع أيام العيد، وفي خلال العام الجاري يتبقي إجازة يوم 31 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، وبعدها يتبقي يومان إجازة رسمية خلال عام 2019، يوم السادس من أكتوبر، وأخيراً يوم التاسع من نوفبمر بالتزامن مع المولد النبوي الشريف.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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