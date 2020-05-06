في ظل أزمة كورونا … 5 خدمات تُقدمها الحكومة بداية من 30 يونيو 2020

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مباشرة فور الإعلان عن وجود حالات مصابة بكورونا المستجد، وطلبت الهيئات والمؤسسات وقتها بتحويل الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا، للحد من التجمعات والتكدس، وبالتالي لا يكون هناك فرصة لانتشار الفيروس وزيادة أعداد المصابين.

تحويل الخدمات إلكترونيًا

وبالفعل استجابت الحكومة المصرية للأمر، وقامت وزيرة التخطيط اليوم بتقديم جانب من التطور الذي تم تحقيقه في خطة تحويل الخدمات إلكترونيًا على رئيس الوزراء، بحيث يمكن للمتعاملين من خلال هذا إصدار وثائقهم وإنهاء معاملاتهم بدون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الخدمات الحكومية، وستقوم الجهات المعنية بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية يوم 30 يونيو القادم، يتم من خلالها توصيل المستندات والوثائق للمنزل.

الخدمات المحولة إلكترونيًا

ستقوم الحكومة المصرية بميكنة الخدمات التالية وتحويلها إلكترونيًا: