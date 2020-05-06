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في ظل أزمة كورونا … 5 خدمات تُقدمها الحكومة بداية من 30 يونيو 2020

بواسطة dina badr
رئيس الوزراء رئيس الوزراء

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مباشرة فور الإعلان عن وجود حالات مصابة بكورونا المستجد، وطلبت الهيئات والمؤسسات وقتها بتحويل الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا، للحد من التجمعات والتكدس، وبالتالي لا يكون هناك فرصة لانتشار الفيروس وزيادة أعداد المصابين.

تحويل الخدمات إلكترونيًا

وبالفعل استجابت الحكومة المصرية للأمر، وقامت وزيرة التخطيط اليوم بتقديم جانب من التطور الذي تم تحقيقه في خطة تحويل الخدمات إلكترونيًا على رئيس الوزراء، بحيث يمكن للمتعاملين من خلال هذا إصدار وثائقهم وإنهاء معاملاتهم بدون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الخدمات الحكومية، وستقوم الجهات المعنية بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية يوم 30 يونيو القادم، يتم من خلالها توصيل المستندات والوثائق للمنزل.

تحويل الخدمات إلى إلكترونية
تحويل الخدمات إلى إلكترونية

الخدمات المحولة إلكترونيًا

ستقوم الحكومة المصرية بميكنة الخدمات التالية وتحويلها إلكترونيًا:

  • تراخيص البناء: ستقوم الحكومة بتوفير خدمة إصدار تراخيص البناء إلكترونيًا، مع إمكانية توصيل التراخيص وشهادات البناء إلى المنزل.
  • تراخيص المحال التجارية: التقديم على تراخيص المحال التجارية سيكون إلكتروني، مع خدمة توصيل التراخيص إلى المنزل.
  • توصيل المرافق: سيتم إتاحة التقديم على المرافق الدائمة مثل المياه والكهرباء إلكترونيًا، وستقوم الشركات بتنفيذ وتوصيل الخدمات خلال أيام من التقديم الإلكتروني.
  • تصالح مخالفات البناء: ستتيح الحكومة إمكانية التقديم الإلكتروني على تصالح مخالفات البماء، ليتم بعدها دفع القيمة المطلوبة من خلال المنفذ الذي سيتم تحديده.
  • مخالفات السيارات: ستتيح الإدارة العامة للمرور إمكانية سداد المخالفات إلكترونيًا، بعد توفيرها خدمة تجديد الرخصة إلكترونيًا.
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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