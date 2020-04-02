في ظل انتشار فيروس كورونا .. أستاذ مناعة ينصح هذه الفئات بعدم الصيام

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 2020 الذي تفصلنا عنه أيام ، وفي ظل انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح العالم وأسفر عن إصابة مئات الألاف من الأشخاص وآلاف الوفيات على مستوى العالم، فإن أستاذ المناعة المصري ، الدكتور عبد الهادي مصباح وعبر لقاء تلفزيوني في برنامج ” من مصر” المذاع أمس نصح بعض الفئات من الأشخاص بعدم الصيام في حال تواصل تهديد الفيروس المستجد ، مشيرًا إلى الرخصة الإلهية التي أعطاها للبعض ” والله يحب أن تُؤتى رخصه كما تُؤتى عزائمه”.

فيروس كورونا والصيام

الفئات التي يُنصح بعدم صيامها رمضان

وأوضح الدكتور مصباح ان الفئات من الأشخاص التي يُنصح بعدم صيامها أيام رمضان وهي:

كبتر السن، حيث هم المجموعة الاكثر تعرضًا للإصابة بكورونا .

أصحاب الأمراض المزمنة .

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة .

واشار استاذ المناعة إلى أن هؤلاء يُستحسن ان لا يصزموا في ظل هذه الأجواء، ذلك ان الفيروس كوفيد -19، يستطيع ان يمارس قوته عليهم في حال تعرضت أجسامهم للجفاف ، وأوضح أن ترطيب الجسم بشكل عام “يعمل على إبطاء الدورة الدموية المفترض أن تذهب بغزارة لأماكن العدوى لمدها بقوات انتشار سريعة تدافع عن الجسم”، لافتًا إلى أن الأشخاص العاديين فهؤلاء يمكن أن يصوموا كلٌّ على حسب قدرته، وكل فرد يستطيع أن يقيّم ذلك بنفسه.

ولجهة فترة استمرار الفيروس فقد توقع الدكتور مصباح أن يستمر وجود كورونا حتى الشتاء المقبل، وأضاف “لكن ستكون هناك مناعة مجتمعية منه وسيكون مثل الإنفلونزا التي لا تختفي، وأنه غالباً سيظهر لقاح ضد فيروس “كوفيد – 19 ” المستجد بعد عام.