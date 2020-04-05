في ظل كورونا … هل ستقيم وزارة التموين معارض أهلًا رمضان؟

خوفًا من تفشي فيروس كورونا في مصر، ولمنع الزحام والتكدسات، أعلن الدكتور “إبراهيم عشماوي” مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية عن قرار وزارة التموين الخاص بإلغاء معارض أهلًا رمضان، والتي اعتادت الوزارة إقامتها كل رمضان هذا العام، جاء هذا خلال اللقاء التلفزيوني الذي حضره عشماوي أثناء عرض برنامج الحياة اليوم، الذي يتم عرضه على قناة الحياة الفضائية.

إلغاء معارض أهلًا رمضان

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلى خلفية الإجراءات الاحترازية للبلاد للوقاية من خطر انتشار الفيروس، إلغاء معارض أهلًا رمضان هذا العام، وجاء هذا القرار بهدف تجنب التكدسات والزحام في المعارض، وأكد مساعد وزير التموين خلال تصريحاته، أن جميع السلع التي كان يتم عرضها للمواطنين في المعرض، سستتواجد في المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والسلاسل التجارية.

خصومات السلع

وأضاف عشماوي، أن الوزارة تسعى لدعم المواطن في ظل تلك الأزمة، وذلك من خلال الخصومات التي ستقوم بمنحها على السلع، والتي ستتجاوز ال20%، وأكد على ارتفاع معدلات الاحتياطي الآمن من السلع، والذي يزداد بصورة يومية، كما أوضح أن الفترة التي تحتاجها الوزارة لتوفير سلعة وتوزيعها في السوق الداخلية تعادل تقريبًا 10 أسابيع.

كما اتجهت وزارة التموين خلال الفترة الحالية إلى رفع الاحتياطي الآمن من مختلف السلع، وذلك من خلال تنويع مصادر الإمداد بتلك السلع، بهدف توفير الاحتياطي الكافي، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، كما يحدث في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.