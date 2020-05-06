في نقاط .. كل ما تحتاجه لتحويل غرفتك في المنزل لحجر صحي

اصبح مرض كورونا المتحول “كوفيد 19” كارثة العصر والذي بات التفكير في التعامل معه في حال وجوده أو تفاديه العبء الذي يثقل كاهل الجميع بلا استثناء خاصة بعد ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من استمراره لوقت أطول بكثير من المعلن وضرورة توخي الحظر لأنه قد يتحول وفقًا لتقديرها إلى مرض موسمي على الجميع الاحتراس منه والاستعداد للتعايش في ظل وجوده مع اتخاذ الحيطة والاستعداد اللازم.

هؤلاء الأشخاص هم من يحتاجون لعزل أنفسهم في المنزل:

من يشعر بأعراض الفيروس لحين إجراء التحاليل اللازمة.

من ينتظر نتيجة تحليل لكورونا عليه العزل من باب الاحتياط.

العائدون من السفر يعزلون أنفسهم يوم.

ضوابط العزل في المنزل:

التقليل من الاتصال بالآخرين.

عدم مغادرة المنزل.

عدم استخدام وسائل نقل عامة حتى في حال الرعاية الطبية في الخارج.

اختيار غرفة منفصلة عن المنزل.

التعامل تحت الضرورة بوضع مسافة نحو مترين مع الآخرين.

الامتناع عن التواصل مع أصحاب الأمراض المزمنة.

الامتناع عن الاتصال مع كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

عدم مشاركة الآخرين في أدواتهم وأغراضهم.

تغطية الأنف والوجه.

تجنب الاتصال بالحيوانات.

غسل اليدين دائما بالماء والصابون.

عدم لمس العين والأنف والأسطح التي قد يلمسها الآخرين في منزلك.

التنظيف الدائم للأسطح المستخدمة والحمام ومقابض الأبواب وكل ما يمكن أن يشترك معك الغير في لمسه.

الادوات التي تجعلك مستقلًا في عزلك الصحى والمكوث لوقت أطول في غرفة الحجر: