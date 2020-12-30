قائمة الإجازات والعطلات الرسمية في السنة الجديدة 2021

قائمة الإجازات الرسمية في العام الجديد، من الموضوعات الهامة التي زاد البحث عنها عبر محرك البحث جوجل، بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد يوم الجمعة المقبلة، حيث يود الموظفون والطلاب معرفة مواعيد الإجازات الرسمية والغير الرسمية في العام الجديد لتنظيم أوقات الإجازات بما يناسب تلك المواعيد.

ونوضح في السطور التالية الإجازات الرسمية المقررة في العام الدراسي الجديد التي يحصل فيها الموظفون سواء كان في القطاع الخاص أو العام علي إجازة بأجر كامل والطلاب وغيرهم من ابناء الوطن وموعد الأعياد.

إجازات العام الجديد 2021 في مصر

تبدأ دول العالم إجازات العام الجديد بإجازة راس السنة الجديدة، ولكن الوضع يختلف في مصر حيث تبدأ الإجازات بشكل رسمي في السابع من يناير حيث توافق ذكري عيد الميلاد الجديد وجاءت الإجازات الرسمية بعيدا عن مواعيد الأعياد الإسلامية التي نكشفها لاحقا علي النحو التالي:

عيد الميلاد الجديد: يوافق الخميس 7 يناير 2021.

عيد ثورة 25 يناير: الإثنين 25 يناير 2021.

عيد تحرير سيناء: يوافق في الـ 25 من أبريل 2021.

عيد العمال: يوافق السبت الأول من مايو 2021.

عيد الفصح: يوافق الأحد الثاني من مايو 2021.

شم النسيم: يوافق في الإثنين 3 مايو 2021.

ثورة 30 يونيو: يوافق الأربعاء 30 يونيو 2021.

عيد ثورة يوليو: يوافق الجمعة 23 يوليو 2021.

عيد القوات المسلحة: يوافق الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

قرار مجلس الوزراء استبدال الإجازة بيوم أخر

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد أصدر قرار من قبل، بإمكانية استبدال يوم الإجازة ليوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع وبما يقدره رئيس الوزراء، ويمكن تغيير أيام الإجازات وفقا لما تقدره الدولة، ويتوافق إجازة عيد الأضحي عام 2021 مع إجازة عيد ثورة 23 يوليو علي سبيل المثال.

مواعيد عيد الفطر والأضحي والمناسبات الدينية

يحصل الموظفون في الدولة والطلاب علي إجازة أيام الأعياد والمناسبات الدينية، حيث يبدأ العام الجديد ببعض المواسم الدينية أولها وقفة عيد الفطر المبارك وينتهي العام بإجازة مولد النبي الشريف وجاء مواعيد الأعياد والمناسبات علي النحو التالي: