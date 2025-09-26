قائمة.. القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد السعودية في كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025

تنطلق مساء اليوم الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة، حيث يترقب الجمهور الخليجي والعربي لقاء الكبار الذي يجمع بين العراق والسعودية في العاصمة القطرية الدوحة، المباراة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين بعد أن حجزت السعودية مقعد في النصف النهائي من البطولة، بينما يدخل نظيره اللعبة بهدف انتزاع بطاقة التأهل الثانية في المجموعة.

بطاقة المباراة

البيان التفاصيل البطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة – 2025 الجولة الثالثة – دور المجموعات (المجموعة الثانية) موعد المباراة الجمعة 26 سبتمبر 2025 التوقيت 6:00 مساءً بتوقيت بغداد/الرياض/الدوحة – 7:00 مساءً بتوقيت دبي الملعب الدوحة – قطر القنوات الناقلة السعودية الرياضية 1 – الكأس 1 – دبي الرياضية 2 – العراقية الرياضية – العراقية الكردية – تطبيق مرايا 2

أهمية اللقاء

تتجلى أهمية المباراة في أن المنتخب العراقي يمتلك أربع نقاط وضعته في المركز الثاني بشكل مؤقت، ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على نصف النهائي، في المقابل يخوض المنتخب السعودي اللقاء بأريحية أكبر بعد ضمان التأهل، لكنه يطمح للحفاظ على سجله المثالي وإرسال رسالة قوية للمنافسين في الأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة للعبة العراق والسعودية

يحظى اللقاء بمتابعة إعلامية واسعة، حيث خصصت عدة قنوات فضائية مفتوحة تغطية مباشرة للمباراة، ما يتيح لعشاق كرة القدم في المنطقة متابعة الحدث بسهولة. وفيما يلي أبرز القنوات الناقلة:

قناة السعودية الرياضية 1

قناة الكأس 1

قناة دبي الرياضية 2

القناة العراقية الرياضية

القناة العراقية الكردية

تطبيق مرايا 2 للبث المباشر

هذا التنوع في القنوات الناقلة يعكس الاهتمام الكبير بالبطولة، ويمنح الجمهور فرصة متابعة المباراة بأكثر من وسيلة، سواء عبر شاشات التلفزيون أو التطبيقات الرقمية.