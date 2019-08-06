قانونًا.. «غرامة ١٥ ألفا وحبس سنة» عقوبة السير عكس الاتجاه

قالت شرين محفوظ المستشارة القانونية إنه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 76 مكرر فإنه لا يجوز أن يتم التصالح في حالات السير عكس الاتجاه، وأن القانون يعاقب على هذه الحالة بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أما في حالة السير عكس الاتجاه وحدوث وفيات نتيجة ذلك ترتفع الغرامة إلى 15 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة الخاصة بالسائق.

ارتفاع عقوبة السير عكس الاتجاه بعد حادث معهد الأورام

شهد أمس الأول معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب حادثا مأساويا ؛ إذ صورت كاميرات المراقبة سيارة تسير عكس الاتجاه، وانفجرت في محيط معهد الأورام ما تسبب في حريق هائل بمحيط المعهد، ما نتج عنه ١٩ حالة وفاة وإصابة العشرات، ما دعا لتوضيح عقوبة السير عكس الاتجاه حال حدوث وفيات.

اندلاع حريق بمحيط معهد الأورام

ويذكر أن حريقا ضخما اندلع بمحيط منطقة معهد الأورام في السيدة زينب نتيجة سير سيارة عكس الاتجاه ما أدى إلى تصادمها بسيارة أخرى ، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصا وإصابة عدد كبير.

الدفع بسيارات الإطفاء

وتلقت غرفة الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بلاغا يفيد اندلاع حريق هائل في محيط معهد الأورام في منطقة السيدة زينب نتيجة تصادم سيارتين ؛ ما نتيج عنه الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.