قانون التصالح في مخالفات البناء وشروط تطبيقه







طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك عن طريق







تقديم تقرير فني عن السلامة الإنشائية للعقار، أو الوحدة المخالفة المراد التصالح عليها، و أن يتضمن العديد من الإجراءات و فحص التقرير للتأكد من السلامة من عدمها.

يتضمن هذا القانون نص صريح بحظر التصالح في المباني التي تخل بالسلامة الإنشائية، وسوف نعرض محتويات التقرير الفني المراد تقديمه للجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها:







– يتضمن بيان تفصيلي عن المبنى، من عدد الأدوار أو نوع الحائط، ب وكذلك إيضاح النظام المستخدم لمقاومة الأحمال.

– المستندات المسلمة للمكتب أو اللجنة المنوط بها الفصل في الطلبات، ولا بد من إيداع لوحة الموقع العام للمبنى، مسقطا أفقيا لدور البدروم إن وجد، ومسقطا أفقيا للدور الأرضي، والرسومات الإنشائية للمبنى.







– مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم، وذلك لعمل مطابقة للرسومات المقدمة مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات.

– المعاينة للمبنى القائم لدراسة المبنى محل التصالح، وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى، وبيان سبب ظهور هذه العيوب، وبيان ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه و عمل إيضاح ما إذا كانت العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام أو اتجه عن تنفيذ مباني ملاصقة لهذا المبنى.







– الاختبار على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر وذلك للتأكد من سلامة المبنى.

– عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى، أخذا في الاعتبار الأحمال الواردة بالكود المصري للأحمال والقوى على المباني الصادر في 2012 ويتم التحليل الإنشائي باستخدام برامج التحليل.







بناء على تقدمنا من تفصيلات يجب تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل أو الجزء من المبنى السليم إنشائيًا، و تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى لكي تكفل الأمان الإنشائي بعد تنفيذها، ويتم توقيعه من المهندس الاستشاري للفصل في الأمر.