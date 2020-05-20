قانون المساهمة لمواجهة كورونا: خصم 1% من رواتب العاملين و0.5% للمعاشات

في إطار جهوده لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مصر، والذي تسبب في وقف حركة السياحة والصادرات، وأضر بالنشاط الاقتصادي ككل، وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

خصم 1% من صافي دخل العاملين لمدة 12 شهرا

ينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على العديد من البنود، أهمها:

يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة.

يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس.

إعفاءات الخصم في مشروع القانون

يُعفى من نسبة الخصم، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه.

يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا، نتيجة انتشار الوباء.

أين تذهب حصيلة المساهمة التكافلية؟