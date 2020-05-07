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قبل إخراج زكاة الفطر.. تعرف على الفرق بين الزكاة والصدقة

بواسطة عبدالرحمن خالد
زكاة الفطر زكاة الفطر رمضان 2020

زكاة الفطر هي واحد من أكثر ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي نظرا لوصول شهر رمضان إلى منتصفه وبحث الكثير عن سداد زكاة الفطر والتي تعتبر فرضا من فروض الإسلام، والتي من المفترض أن تتم خلال الشهر الكريم حيث بدأ الكثير من الناس في إخراج زكاة الفطر في الوقت الحالي وأيضا البعض يحتاج أن يخرجها ويريد أن يعلم كل التفاصيل عنها.

قيمة زكاة الفطر رمضان 2020

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت مساء أمس الأربعاء أن قيمة زكاة الفطر بالمال كحد أدنى 15 جنيها مع إمكانية الزيادة وهو المستحب لمن هو قادر على ذلك حرصا من الدار على ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة هذا العام خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد بشكل واضح داخل جمهورية مصر العربية وبالتحديد في الأيام الأخيرة.

الصدقة في رمضان
الزكاة والصدقة

الفرق بين الزكاة والصدقة

ويوجد قطاع كبير من الناس لا يعلمون ما هو الفرق بين الزكاة والصدقة ويتسائلون عن الفرق بينهما وهو ما نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث نقدم لكم من خلال الجدول الآتي الفرق بين الصدقة والزكاة حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن المصري والعربي.

الزكاة الصدقة
الزكاة أحد الفرائض التي فرضت على المسلمين ومن الضروري إخراجها ولها مقدار محدد ووقت وشروط معينين الصدقة ليس لها مقدار حدد من المال وليست فرض عين ويمكن للمسلم إخراجها حسب هواه ورغبته في الوقت الذي يريده
الزكاة لا يجوز دفعها للأولاد الصغار الصدقة يمكن دفعها من الأول مثل الأجداد أو الأباء
يتم إخراج الزكاة لجهات وأفراد معينين يتم إخراج الصدقة بحسب الشخص نفسه ليس لها أفراد محددين أو أشخاص محددين
عبدالرحمن خالد
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