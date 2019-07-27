قبل العيد : أروع الأماكن السياحية في مصر بأسعار لا تقاوم

الجميع يبحث عن الأماكن السياحية في مصر لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخر واليمن والبركات، ولكن هل تعرف أن مصر مليئة بالكثير من الأماكن السياحية المميزة جدًا والساحرة تجذب إليها آلاف السياح سنويًا ولا يعرف المصريين عنها الكثير بالرغم من جمالها .

الأماكن السياحية في مصر لقضاء عطلة العيد

محمية وادي الريان

محمية وادي الريان من أجل الأماكن السياحية لقضاء عطلة عيد الأضحى ، تقع المحمية في محافظة الفيوم وتتكون من البحيرة السفلى والبحيرة العليا ومنطقة الشلال الواقعة بين البحيرتين وأيضًا منطقة عيون الريان وجبل الريان.

الوادي عبارة عن بيئة صحراوية يحتوي على الكثبان الرملية والعيون الطبيعية والحيوانات البحرية وهو مناسب لرحلات اليوم الواحد والأسعار بسيطة ومعقولة للجميع من 500-1000 لفرد الواحد أو أقل حسب برنامج الرحلة .

من المميز في وادي الريان وجود البحيرة المسحورة المحاطة بالكثبان الرملية والجبال وهي مناسبة لممارسة الرياضات المائية وقضاء عطلة عيد ممتعة للغاية بجانب تسلق الجبال والسباحة والتزلج على الرمال .

الصحراء البيضاء

مع أجازة عيد الأضحى المبارك تكثر السفاري ورحلات التخييم للصحراء البيضاء الموجودة في واحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد حوالي 500 كم بينها وبين القاهرة.

تمتاز الصحراء البيضاء بالسحر ليلًا وهي من المراصد الهامة لمحبي الفلك وتصوير النجوم بجانب تواجد عيون الاستشفاء والأماكن الأثرية الرومانية، تكلفة الرحلة ثلاث ليال أربع أيام 1900من جنية للفرد الوحد وتختلف الأسعار حسب برنامج الرحلة وقد تكون أقل كلما قل عدد أيام الإقامة .

رأس شيطان

من أروع الأماكن السياحية في جنوب سيناء في نبوبيع تقع على خليج العقبة، لرحلات استجمام وقضاء عطلة عيد الأضحى على شاطئ البحر الأحمر والاستمتاع بالإقامة في الكامبات.

غالبًا ما تكون رحلة رأس شيطان مع رحلة جبل سانت كاترين يوجد بعض الأماكن يُسمح فيها بالغطس ورؤية الشعاب المرجانية المبدعة هناك تكلفة الفرد الواحد من 400 جنية إلى 1500 جنية حسب برنامج للرحلة .

دهب

تعد دهب من أجمل الأماكن السياحية في مصر تقع في محافظة جنوب سيناء مطلة على شاطئ البحر الأحمر الصافي تضم عدد من الجبال الحمراء والصحاري بجانب الفنادق البسيطة الجميلة مناسبة لرحلات التخييم والسفاري تكلفة رحلة دهب ثلاثة أيام من 700-1500 للفرد الواحد حسب برنامج الرحلة وإقامة الفندق .

تعد عطلة عيد الأضحى فرصة مميزة لاكتشاف الأماكن السياحية في مصر مثل دهب ورأس شيطان وجبل سانت كاترين و وادي الريان وبأسعار بسيطة في متناول الشباب ..