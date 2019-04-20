قبل انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور بمصر بساعاتٍ | معرفة اللجنة الانتخابية بثلاث طرق مُباشرة وبسيطة – الهيئة الوطنية للانتخابات

الاستفتاء المُقرر له اليوم 20 أبريل 2019 والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام لينتهي في يوم 22 أبريل 2019، هو محور اهتمام المصريين الآن في ظل تعديلات جوهرية تُصيب وتمس العديد من مواد الدستور، ومع انطلاق أولى ساعات الاستفتاء على الدستور من المهم أن يتعرف الناخب على العديد من المعلومات الهامة حول آلية الاستفتاء اليوم .

فمن المقرر أن يتم الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة كاملة من أجهزة الإعلام المصرية والأجنبية، كما سيتم مباشرة إجراءات عملية الاستفتاء من أول خطواتها حتى إعلان النتيجة النهائية تحت إشراف ومتابعة وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، ويظل السؤال الأهم كيف تتعرف على لجنتك الانتخابية بكل سهولة ويسر .

اعرف لجنتك قبل الاستفتاء على الدستور بثلاث طرق

في حقيقة الأمر لقد حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، والمنظمة لعملية الاستفتاء على مواد دستور 2019، أن توفر للناخب المصري أكثر من طريقة سهلة لكي يتمكن من معرفة لجنته الانتخابية بكافة البيانات المطلوبة ابتداء من عنوان المقر الانتخابي، لرقم اللجنة الفرعية حتى رقم الناخب بالكشف وذلك بثلاث طرق مباشرة نوردها لكم فيما يلي :

الطريقة الأولي : هي عن طريق زيارة رابط مخصص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على كافة بيانات لجنتك الانتخابية بالرقم القومي وذلك من هنا .

وما عليك إلا إدخال رقمك القومي صحيح من واقع البطاقة بالمربع الذي ينتصف الصفحة بموقع الهيئة الوكنية للانتخابات عبر الرابط السابق ذكره، ثم استعلم لتظهر بياناتك كاملة .

الطريقة الثانية : وذلك باتصال مباشر منك لرقم ثابت بالخط الساخن تُدخل بياناتك ليطلعك على كافة المعلومات الخاصة باللجنة الانتخابية للاستفتاء على الدستور وهو رقم 141 .

الطريقة الثالثة : عن طريق إرسال رسالة نصية تحوي الرقم القومي الخاص بك، إلى رقم 5151 لتصلك بعدها مباشرة رسالة بكافة بيانات اللجنة الانتخابية التي تخصك .

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