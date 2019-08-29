قبل انقطاع الخدمة.. تعرف على طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 والتي تم إصدارها منتصف يوليو الماضي لكافة العملاء نظام الربع سنوي، يُذكر أيضاً أن الفاتورة لنظام الربع سنوي يتم إصدارها كل 3 شهور، الفاتورة الأولي يتم إصدارها يناير، الثانية في شهر أبريل، الثالثة في شهر يوليو، والرابعة في شهر أكتوبر، ونستعرض لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً من خلال رابط المصرية للإتصالات الرسمي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

آخر مهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يوليو الماضي هي منتصف سبتمبر القادم، بعدها ينقطع الخدمة، يُذكر أيضاً أن المصرية للإتصالات تُعطي سماحية شهر واحد منذ إصدار الفاتورة بشكل رسمي بعدها يتم تحويل الخط إلى خدمة استقبال فقط، وبعد شهر من تحويل الخدمة استقبال يتم انقطاع الخدمة لحين سداد الفاتورة من جديد بالإضافة إلى تطبيق غرامة التأخير، وإليكم خطوات الإستعلام عن الفاتورة بأسهل طريقة:

الدخول إلى رابط المصرية للإتصالات. أدخل كود المنطقة التابع لها رقم التليفون الأرضي. أدخل رقم التليفون المراد الإستعلام عنه. اضغط على عرض الفواتير.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت المصرية للإتصالات مؤخراً أكثر من طريقة لسهولة سداد فاتورة التليفون الأرضي لكافة عملائها، حيث يُمكن الدفع عن طريق فوري، خدمة بي، البريد المصري، آمان، مصاري أو الذهاب إلى أي منفذ رسمي تابع لشركة We الرسمية، وكذلك يُمكنك السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرية للإتصالات باستخدام بطاقات الإئتمان.