قبل انقطاع الخدمة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي و5 طرق مختلفة لسدادها

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، صدرت فاتورة التليفون المنزلي يوم الاثنين لشهر يوليو، وأعلنت شركة المصرية للاتصالات عن توفيرها لعملاء الربع سنوي، وأن في شهر سبتمبر المقبل سوف تنقطع الخدمة عن العملاء بشكل مؤقت لعدم سداد فاتورة شهر يوليو، ونوضح معكم طرق سداد الفاتورة والاستعلام عن قيمتها لتجنب انقطاع الخدمة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء للمصرية للاتصالات (111)، ثم تقوم بإتباع الخطوات لمعرفة مبلغ الفاتورة المراد تسديده من خلال الخدمة الصوتية، وتتمثل الخطوات أولاً في كود المحافظة ثم رقم التليفون الخاص بك. أو من خلال الدخول عبر الرابط الخاص بشركة المصرية للاتصالات، ثم تقوم بإدخال كود منطقتك التابع لها، ثم في الخانة المجاورة لها تقوم بكتابة رقم التليفون الأرضي الخاص بك، بعد ذلك تقوم بالضغط على اظهر الفواتير، وسوف تظهر لك الفاتورة المراد تسديدها.

تصدر فاتورة التليفون المنزلي كل 3 أشهر، في منتصف يناير، ومنتصف أبريل، ومنتصف يوليو، ومنتصف نوفمبر، وقد تسمح الشركة بسداد الفاتورة خلال 30 يوم من إصدار الفاتورة، ولكن بعد انتهاء فترة السماح يصبح التليفون “استقبال فقط” إذا لم تسدد الفاتورة، وفي حال عدم السداد في تلك الفترة تقطع الخدمة بشكل مؤقت ثم تنقطع تماماً بشكل نهائي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال عدة طرق: