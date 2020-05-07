Take a fresh look at your lifestyle.


قبل دفع زكاة الفطر.. تعرف على طريقة حساب الزكاة على الذهب والمال والزروع

بواسطة عبدالرحمن خالد
حساب الزكاة حساب الزكاة على الزروع والذهب

زكاة الفطر هي واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المسلمين في الوقت الحالي حيث يسعى قطاع كبير منهم إلى دفع زكاة الفطر خلال شهر رمضان الكريم هذا العام، في ظل اقتراب الشهر من منتصفه بشكل كبير ومناشدة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بتعجيل دفع زكاة الفطر هذا العام في ظل ما تواجهه مصر من ظروف اقتصادية صعبة.

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر فيما يخص طريقة حساب الزكاة على الذهب والزروع والثمار والمال أيضا، وطريقة حسبتها، ومن هم من تجوز عليهم زكاة الفطر مثلما قال القرآن الكريم في كتابه العزيز.

حساب الزكاة
طريقة حساب الزكاة

من تجوز عليهم زكاة الفطر

ونستشهد بآيات القرآن الكريم من أجل معرفة من الذي تجوز عليهم زكاة الفطر من خلال الآية الكريم:

  • إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -التوبة: 60- 

حساب الزكاة على المال

أولا لا تجوز الزكاة على المال إلا إن بلغ الشخص النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، ووفقا لذلك يتم إخراج ربع العشر أي حوالي 2.5%.

  • مثال: إن كان لديك 10 ألاف جنيه وتريد إخراج زكاة عليهم تحسبها بضربهم في 2.5% يخرج لك مبلغ الزكاة 250 جنيها.

حساب الزكاة على الذهب

أولا يجب العلم أن الزكاة لا تجب على الذهب المستعمل أو على من لديه أقل من 85 جراما من الذهب، وعند إخراج الزكاة على الذهب يجب العلم جيدا بسعر الجرام الواحد من الذهب في ذلك التوقيت ومن ثم تقوم بضربهم في ربع العشر أي 2.5% من حجم الذهب بحسب سعره.

  • مثال إن كان لدينا قيمة ذهب بقيمة 5 ألاف جنيه نقوم بضربهم في 2.5% سيخرج لنا أن قيمة الزكاة 125 جنيها

حساب الزكاة على الزروع والثمار

ويجدر بنا الإشارة إلى أنه بحسب ما أفتى اهل العلم أن الزكاة على الزروع والثمار لا تجب إلا بعد بلوغ خمسة أوسق أي ما يقارب 647 كيلو جرام من الزروع إن كانت تكال وإن لم تكن كذلك يقدر قيمتها أيضا بما كان يكال من خلال الميزان.

عبدالرحمن خالد
قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مجلس الوزراء: فتح السينمات والمصالح الحكومية بشكل تدريجي..وعقوبات رادعة للمخالفين…

أخبار مصر

موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان 2020..وموعد أول أيام عيد الفطر

أخبار مصر

في قانون خاص بالإنترنت الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة بعض الممارسات على…

أخبار مصر

“الصحة” تنشر آليات تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا

أخبار مصر

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين بشأن زيادة مرتقبة في بند الأجور والمعاشات…

أخبار مصر

15 رمضان.. الأرصاد الجوية تُصدر بيانًا بشأن حالة طقس الجمعة 8 مايو 2020

أخبار مصر

نجم الثريا.. حقيقة حديث منسوب للنبي يتنبأ بزوال “كورونا” في 19 رمضان

أخبار مصر

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: قفزة في الإصابات.. وحالات حرجة

أخبار مصر

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات في العام الجديد

أخبار مصر

رئيس الوزراء اليوم يكشف عن مصير الزيادات في المرتبات والمعاشات وفرص العمل للشباب…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.