قبل دفع زكاة الفطر.. تعرف على طريقة حساب الزكاة على الذهب والمال والزروع

زكاة الفطر هي واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المسلمين في الوقت الحالي حيث يسعى قطاع كبير منهم إلى دفع زكاة الفطر خلال شهر رمضان الكريم هذا العام، في ظل اقتراب الشهر من منتصفه بشكل كبير ومناشدة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بتعجيل دفع زكاة الفطر هذا العام في ظل ما تواجهه مصر من ظروف اقتصادية صعبة.

ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر فيما يخص طريقة حساب الزكاة على الذهب والزروع والثمار والمال أيضا، وطريقة حسبتها، ومن هم من تجوز عليهم زكاة الفطر مثلما قال القرآن الكريم في كتابه العزيز.

من تجوز عليهم زكاة الفطر

ونستشهد بآيات القرآن الكريم من أجل معرفة من الذي تجوز عليهم زكاة الفطر من خلال الآية الكريم:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -التوبة: 60-

حساب الزكاة على المال

أولا لا تجوز الزكاة على المال إلا إن بلغ الشخص النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، ووفقا لذلك يتم إخراج ربع العشر أي حوالي 2.5%.

مثال: إن كان لديك 10 ألاف جنيه وتريد إخراج زكاة عليهم تحسبها بضربهم في 2.5% يخرج لك مبلغ الزكاة 250 جنيها.

حساب الزكاة على الذهب

أولا يجب العلم أن الزكاة لا تجب على الذهب المستعمل أو على من لديه أقل من 85 جراما من الذهب، وعند إخراج الزكاة على الذهب يجب العلم جيدا بسعر الجرام الواحد من الذهب في ذلك التوقيت ومن ثم تقوم بضربهم في ربع العشر أي 2.5% من حجم الذهب بحسب سعره.

مثال إن كان لدينا قيمة ذهب بقيمة 5 ألاف جنيه نقوم بضربهم في 2.5% سيخرج لنا أن قيمة الزكاة 125 جنيها

حساب الزكاة على الزروع والثمار

ويجدر بنا الإشارة إلى أنه بحسب ما أفتى اهل العلم أن الزكاة على الزروع والثمار لا تجب إلا بعد بلوغ خمسة أوسق أي ما يقارب 647 كيلو جرام من الزروع إن كانت تكال وإن لم تكن كذلك يقدر قيمتها أيضا بما كان يكال من خلال الميزان.