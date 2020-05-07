قبل دفع زكاة الفطر.. كيف جاءت الزكاة في القرآن والسنة؟

زكاة الفطر وشروط زكاة الفطر أحد أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي خاصة داخل جمهورية مصر العربية في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشاكل عديدة وتفشي واضح لفيروس كورونا فالبلاد، وهو ما جعل قطاع كبير يسأل عن شروط زكاة الفطر هذا العام وكيف تُدفع وماذا قال الله ورسوله في ذلك.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف سويا على كيف جاءت الزكاة في القرآن والسنة من حيث التعريف ومن تجوز عليهم زكاة الفطر بحسب ما جاء في القرأن الكريم وفي سنة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم تفاصيل المقال.

تعريف الزكاة في القرآن

أولا كلمة زكاة يُعنى بها الطهر والبركة كما جاء ذلك في سورة التوبة حينما قال الله تعالى:

“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ”

القرآن يحدد من تجوز عليهم الزكاة

وحرص القرآن الكريم أيضا على تحديد من تجوز عليهم الزكاة وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وغيرهم العديد التي ذكرتهم الآية الكريم والتي تقول:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -التوبة: 60-

سنة النبي تحرم الزكاة بالذهب المستعمل

ومثلما قال جمهور أهل العلم أن الذهب المستعمل لا يجوز عليه زكاة، وذلك استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: