Take a fresh look at your lifestyle.


قبل دفع زكاة الفطر.. كيف جاءت الزكاة في القرآن والسنة؟

بواسطة عبدالرحمن خالد
الزكاة حساب زكاة الفطر

زكاة الفطر وشروط زكاة الفطر أحد أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي خاصة داخل جمهورية مصر العربية في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مشاكل عديدة وتفشي واضح لفيروس كورونا فالبلاد، وهو ما جعل قطاع كبير يسأل عن شروط زكاة الفطر هذا العام وكيف تُدفع وماذا قال الله ورسوله في ذلك.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف سويا على كيف جاءت الزكاة في القرآن والسنة من حيث التعريف ومن تجوز عليهم زكاة الفطر بحسب ما جاء في القرأن الكريم وفي سنة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليكم تفاصيل المقال.

الزكاة
حساب زكاة الفطر

تعريف الزكاة في القرآن

أولا كلمة زكاة يُعنى بها الطهر والبركة كما جاء ذلك في سورة التوبة حينما قال الله تعالى:

 “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

القرآن يحدد من تجوز عليهم الزكاة

وحرص القرآن الكريم أيضا على تحديد من تجوز عليهم الزكاة وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وغيرهم العديد التي ذكرتهم الآية الكريم والتي تقول:

  • إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -التوبة: 60- 

سنة النبي تحرم الزكاة بالذهب المستعمل

ومثلما قال جمهور أهل العلم أن الذهب المستعمل لا يجوز عليه زكاة، وذلك استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار)

عبدالرحمن خالد
قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مجلس الوزراء: فتح السينمات والمصالح الحكومية بشكل تدريجي..وعقوبات رادعة للمخالفين…

أخبار مصر

موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان 2020..وموعد أول أيام عيد الفطر

أخبار مصر

في قانون خاص بالإنترنت الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة بعض الممارسات على…

أخبار مصر

“الصحة” تنشر آليات تفعيل الحجر المنزلي عند الإصابة بفيروس كورونا

أخبار مصر

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين بشأن زيادة مرتقبة في بند الأجور والمعاشات…

أخبار مصر

15 رمضان.. الأرصاد الجوية تُصدر بيانًا بشأن حالة طقس الجمعة 8 مايو 2020

أخبار مصر

نجم الثريا.. حقيقة حديث منسوب للنبي يتنبأ بزوال “كورونا” في 19 رمضان

أخبار مصر

بيان وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا: قفزة في الإصابات.. وحالات حرجة

أخبار مصر

مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات في العام الجديد

أخبار مصر

رئيس الوزراء اليوم يكشف عن مصير الزيادات في المرتبات والمعاشات وفرص العمل للشباب…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.