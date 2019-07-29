قبل عيد الأضحى.. نصائح هامة عند شرائك الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يقبل العديد من الناس على شراء أضحية عيد الأضحى تنفيذاً لما أمرنا الله به من السنن، ومع انتشار شوادر الأضاحي في الشوارع والميادين، يجب على كل شخص عند شراء واختيار الأضحية، أن يتأكد من عدة أشياء سوف نوضحها لحضراتكم، وذلك من خلال موقع “كلمة دوت أورج” للأخبار العربية والميديا.

نصائح قبل عيد الأضحى لشراء الأضحية

قبل عيد الأضحى، نوضح لكم هذه النصائح عند شراء الأضحية كالتالي

قدم نقيب الفلاحين “حسين أبو صدام”، عدة نصائح عند شراء الأضحية من السوق المصري، وناشد الجميع بضرورة شراء هذه الأضاحي من المنافذ المضمونة ومنافذ بيع وزارة الزراعة، لتجنب شراء أضحية لا ينطبق عليها سلامة المواصفات.

نصائح شراء الأضحية

وجاءت أبرز هذه النصائح، ألا يزيد وزن الأضحية من العجول أو البقر عن 350 كيلو جراماً، وأيضاً عيون الأبقار سليمة وعدم وجود أي إصفرار وخالية من الدموع، وأن تكون رأس الأبقار أو العجول مرفوعة لأعلى وليس لأسفل، يكون التنفس طبيعياً ولا يعاني من السعال أو النهجان، أن تكون الأنف غير مصابة بالإفرازات أو الرشح، أن يكون الصوف ناعم ونظيف وقوي، أن يكون الجلد ليس به أي جروح أو تشققات، وعدم وجود أي تقرحات أو تورمات أو دمامل، أن تكون الخصيتان إسفنجية الملمس وسليمة، غير متضخمتان أو منزوعتين، أن تكون الأبقار والعجول خالية من الإسهال والانتفاخ، ألا تكون كروشهم ممتلئة بشكل غير طبيعي، عندما تقوم بالضغط عليه من جانبيه.

بالنسبة للخراف، يجب أن يكون شكله طبيعي وليس به أي أمراض أو عيوب خلقية، ويجب أن تكون حركة الخروف سليمة وسريعة، كما يجب أن يمر عام كامل على الخروف، حتى ينطبق عليه مواصفات الأضحية، وأن يزيد وزن الخروف كما يزيد عمره.