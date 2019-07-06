قبل ما تسافر| اعرف حالة الطقس غداً الأحد 7/7/2019 في المحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 7/7/2019 والذي يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، ويكون أقل حرارة على السواحل الشمالية نهاراً مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية موجة طقس حارة هذا الأسبوع وتصل درجات الحرارة العظمى ليوم الاحد في القاهرة والجيزة 38 درجة وتتخطي 40 درجة في صعيد مصر، وترتفع نسبة الرطوبة في الجو بشكل كبير مما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة حتى المساء وإليكم بيان بدرجات الحرارة على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

لمحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 23 المحلة 36 22 الجيزة 38 23 المنصورة 36 22 الشرقية 38 22 دمنهور 35 22 بورسعيد 31 25 الاسكندرية 29 26 الاسماعيلية 37 24 شرم الشيخ 37 30 السويس 37 26 اسوان 40 30 طنطا 37 22 الاقصر 40 31

حالة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة نهاراً على المحافظات مما يزيد من الشعور بسوء حالة الطقس وتزيد نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية مساءً وتنخفض على القاهرة والوجه البحري وإليكم بيان بنسبة الرطوبة على المحافظات:

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة وخاصة على المسافرين والمصيفين على الشواطئ ضرورة الالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد، واستخدام المظلات الشمسية في الفترة بين الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 3:00 عصراً تفاديا لحدوث مخاطر الإصابة بأشعة الشمس في فترة الظهيرة وضرورة ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من الأشعة الضارة.