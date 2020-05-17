قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا: ارتداء الكمامة إجباري وغلق بعض الطرق

اجتمع مجلس الوزراء أمس السبت بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل وضع خطة التعايش التي يسير بها الشعب المصري خلال الفترة المقبلة في ظل قرارات الحكومة المصرية بالتعايش مع الفيروس خلال الفترة المقبلة والتعامل على حماية المواطنين مع فتح كل المصالح الحكومية والمجمعات من جديد لممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وكشفت مصادر صحفية أن اجتماع اليوم شهد التحدث عن خطة الحكومة في العيد وفي الفترة المقبلة والقرارات التي سيتم اتخاذها من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا، حيث تم مخاطبة كافة الجهات من أجل إرسال خططهم بشأن خطة التعايش في مصر خلال الفترة المقبلة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الدولة في الفترة الماضية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا

ومن خلال موقعنا كلمة دوت أورج سننشر لكم أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء السبت عن قرارات مجلس الوزراء التي سيتم اتخاذها وفقا لمصادر صحفية مصرية وإليكم القرارات: