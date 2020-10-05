قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

قررت الهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية إلغاء نظام الشرائح ( أيام محددة لكل شريحة) في صرف المعاشات من مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية، وسوف يستعاض عنه بنظام وآلية صرف المعاشات جديدة ، وأيًا كان مبلغ المعاش، وهي عن طريق نظام الشباك الشامل، كما أوضحت الهيئة كيفية التأكد من نقل المعاش إلى بطاقة ميزة.

آلية صرف المعاشات

كيف تتأكد من نقل المعاش إلى بطاقة ميزة ؟

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن المستفيد يمكنه التأكد من نقل معاشه إلى بطاقة ميزة الجديدة بأنه إذا وجد قيمة معاشه “صفر” عند الصرف ببطاقة التأمينات الاجتماعية، فإن ذلك يعني أنه تم تحويل المعاش على بطاقة ميزة الجديدة بالفعل.

إلغاء نظام الشرائح في صرف المعاشات

وجاء قرار الهيئة حسب ما ورد في منشور رسمي المتضمن إلغاء العمل بنظام الشرائح في صرف المعاشات من قبيل التسهيل على المستفيدين من إجراءات الصرف من خلال منظومة الشباك الشامل ودون التقيد بمقدار مبلغ المعاش، ووفق ما هو متاح برصيد حساب أصحاب المعاشات.

وتم البدء بتفعيل آلية صرف المعاشات الجديدة “منظومة الشباك الشامل” اعتبرا من يوم السبت 3 أكتوبر 2020، ويتم الصرف حسب الإجراءات المعتادة للاستعلام أو السحب عن طريق الرقم القومي لصاحب المعاش ورقم حسابه الخاص عبر منظومة الشباك الشامل.

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