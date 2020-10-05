Take a fresh look at your lifestyle.


قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

بواسطة سمير زيادة
قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

قررت الهيئة القومية للبريد في جمهورية مصر العربية إلغاء نظام الشرائح ( أيام محددة لكل شريحة) في صرف المعاشات من مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية، وسوف يستعاض عنه بنظام وآلية صرف المعاشات جديدة ، وأيًا كان مبلغ المعاش، وهي عن طريق نظام الشباك الشامل، كما أوضحت الهيئة كيفية التأكد من نقل المعاش إلى بطاقة ميزة.

1 آلية صرف المعاشات
2 كيف تتأكد من نقل المعاش إلى بطاقة ميزة ؟
3 إلغاء نظام الشرائح في صرف المعاشات

آلية صرف المعاشات

قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة
قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

كيف تتأكد من نقل المعاش إلى بطاقة ميزة ؟

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن المستفيد يمكنه التأكد من نقل معاشه إلى بطاقة ميزة الجديدة بأنه إذا وجد قيمة معاشه “صفر” عند الصرف ببطاقة التأمينات الاجتماعية، فإن ذلك يعني أنه تم تحويل المعاش على بطاقة ميزة الجديدة بالفعل.

إلغاء نظام الشرائح في صرف المعاشات

وجاء قرار الهيئة حسب ما ورد في منشور رسمي المتضمن إلغاء العمل بنظام الشرائح في صرف المعاشات من قبيل التسهيل على المستفيدين من إجراءات الصرف من خلال منظومة الشباك الشامل ودون التقيد بمقدار مبلغ المعاش، ووفق ما هو متاح برصيد حساب أصحاب المعاشات.

قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة
قرار جديد من البريد بشأن آلية صرف المعاشات ونقلها إلى بطاقة ميزة

وتم البدء بتفعيل آلية صرف المعاشات الجديدة “منظومة الشباك الشامل” اعتبرا من يوم السبت 3 أكتوبر 2020، ويتم الصرف حسب الإجراءات المعتادة للاستعلام أو السحب عن طريق الرقم القومي لصاحب المعاش ورقم حسابه الخاص عبر منظومة الشباك الشامل.

إقرأ أيضًا:
في حالة سرقة الهاتف أو فقدانه ماذا يجب أن تفعل ؟
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بساعتين .. ما هي استمارة VIP المميزة

سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

تردد قنوات الطبخ العربية..”إلتقط” إشارة أفضل قنوات الشيف 2020

أخبار مصر

تردد قناة السادسة المغربية..”إلتقط” إشارة قناة محمد السادس للقرآن 2020

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة إم بي سي 1 MBC| إشارة عرب سات، نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة نوميديا numidia tv على عرب سات و”نايل…

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة النادي الأهلي Al AHLY TV على نايل سات sd، hd

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة فرانس 24 الإنجليزية على نايل سات

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة بي بي سي وورلد BBW الإخبارية الإنجليزية

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة يو تي في UTV Iraq HD على نايل سات

أخبار مصر

أفضل قنوات الأفلام الأجنبية على نايل سات 2020 بدون تشفير

أخبار مصر

“إشارات ورموز” تردد قناة EL DJAZAIR N1 الجزائرية على نايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.