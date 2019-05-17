قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 560 شخص من المحكوم عليهم في عدة قضايا مختلفة من ضمنهم تهم التظاهر ومنهم المحكوم بالمؤبد في أحداث الشغب في السيدة زينب والتي عرفت باسم (أحداث مجلس الوزراء) وأخرين في أحداث قضايا (كرداسة) والتي فيها تم اقتحام مركز كرداسة وحرق كنيسة كفر حكيم، حيث جاء القرار رقم 232 وهو الإفراج عن ما تبقى من العقوبة الأصلية من الحكم الصادر على المتهمين سواء بالمؤبد أو السجن لـ 10 و 15 سنة.

السيسي يقرر العفو عن 560 شخص متهم في أحداث التظاهر وكرداسة

أصدر الرئيس السيسي اليوم قرار رقم 232 بالعفو عن عدد من المتهمين في قضايا 12749/2013 ج تحت أسم أحداث كرداسة، و قضية رقم 8629/2011 ج، فيها أصدر الإفراج مما تبقى من العقوبة الأصلية عن مجموعة من المحكوم عليهم ممن هم قضى فترة من الحكم الأساسي، وأسماء المفرج عنهم هم:-

أسماء المفرج عنهم المتهمين في أحداث كرداسة

ننشر أسماء الأشخاص المفرج عنهم في أحداث كرداسة وعددهم 18 شخص ضمن 560 شخص تم العفو عنهم ضمن قرار الرئيس السيسي :-

سعيد محمود أحمد الزناري.

أحمد حسن محمد علي عسكر.

صابر زكريا يوسف محمد.

محمود كمال محمود شحاتة.

محمد عمر محمد عطاالله سالم.

أحمد محمد عبد السلام محمد.

عادل إبراهيم محمد إبراهيم.

محمود يحي عمر عبدالشافي.

علي محمد علي عبدالعال.

محمد السيد حسين حسنين الغول.

نجاح فتحي حسن علي النحاس.

أحمد محمد أحمد أبوسنة.

على محمد فرحات محمد صالح.

مصطفي عبده علي عبدالواحد.

أشرف حلمي أحمد عبد الغني.

جلال حبشوت عبده محمد.

طارق إبراهيم أحمد زايد.

محمد حسنين عبد العظيم الطيار.

أسماء المعفو عنهم في أحداث التظاهر (مجلس الوزراء)